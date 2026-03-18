Banca puede impulsar la movilidad social y cerrar brechas: expertos

Cancún, Quintana Roo.- El sistema bancario puede ser un instrumento que ayude a la movilidad social, es decir, a las posibilidades de una persona para avanzar en su situación económica y, en algunos casos, salir de la pobreza, sobre todo en un país como México en donde las desigualdades siguen imperando, señalaron diversos expertos durante el primer día de trabajo de la 89 Convención Bancaria.

En el panel de empoderamiento económico: El nuevo enfoque de la fundación de los bancos, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) recordó que en México, 50% de las personas que nacen en el quintil más bajo de recursos, no salen de este, mientras que sólo 2% logran ascender al quintil más alto.

“La desigualdad de oportunidades es un determinante clave de la baja movilidad social en México (…) no contamos con instituciones, más allá del hogar, que estén haciendo diferencia en términos de oportunidades (…) la inclusión financiera impulsa la movilidad social”, consignó.

En este sentido, Gerardo Esquivel, catedrático del Colegio de México, señaló que se debe entender que, históricamente, una parte del país se ha quedado rezagada, por lo que se necesitan hacer cosas de manera activa para “emparejar la cancha”.

En el caso de la inclusión financiera de las mujeres, el también exsubgobernador del Banco de México (Banxico) aseveró que en las mujeres, esta está siendo más lenta que en los hombres, mientras que las brechas se continúan ampliando.

“Tengamos presente esta dimensión de las brechas (de desigualdad), porque a veces si nada más vemos los datos absolutos, podemos quedarnos con una interpretación que puede ser relativamente optimista”, explicó.

Durante el panel, Inés Sáenz Negrete, especialista en sostenibilidad, impacto social e inclusión, indicó que se necesita hacer una “profunda autocrítica” sobre cómo se entienden los conceptos del éxito y el mérito, ya que “el sistema financiero puede confundir el mérito con el privilegio heredado”.

Así, agregó, si los bancos continúan otorgando servicios financieros a quienes ya cuentan con activos, no se está permeando el “esfuerzo, sino la suerte de nacimiento”, por lo que las brechas continúan.

Por su parte, Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY, indicó que la falta de movilidad social y el no poder salir de la pobreza no sólo es por la falta de recursos, sino muchas veces es la falta de poder económico para poder negociar.

“Si equilibramos mejor los poderes, equilibraremos mejor un país con mayor igualdad y seguramente con mayor movilidad social”.