Modelo energético de México se recarga en la soberanía: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera que la autosuficiencia y soberanía energéticas son parte fundamental de su gestión, por lo que se trabajará en reducir las importaciones de gas natural y por ampliar la generación de energía renovable en el país.

“México seguirá siendo una nación libre y soberana, una nación que camina con la frente en alto, porque el petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo: el pueblo de México”, enfatizó frente a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Veracruz, “México no se vende, México no se entrega, México se defiende. ¡Que viva la soberanía energética, que viva el legado del general Lázaro Cárdenas Del Rio, que viva Petróleos Mexicanos, que Viva México!”.

Según la mandataria, la actual administración pretende seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, luego de la promulgación de la legislación secundaria para fortalecerlas hace un año.

Al desaparecer las subsidiarias e integrar en una sola empresa vertical a las empresas públicas, también se trabaja en garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental, aseguró.

Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país significa fortalecer la soberanía, si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras seis refinerías del sistema, seguimos importando 75% del gas natural que consumimos, recordó.

“Por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere un enorme relevancia cada día en estos momentos significa avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo”.

Así, la soberanía energética del siglo 21 consiste en aprovechar todos nuestros recursos naturales, tecnológicos y humanos para garantizar el bienestar del pueblo y la fortaleza de la nación. Esto implicará también el uso del potencial solar, eólico y geotérmico que tiene México, sin descuidar la producción de petróleo, gas y fertilizantes, dijo.