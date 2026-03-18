Barcelona es cuartofinalista tras festín de goles en Champions League

Ocho goles en un marcador global de Champions League suenan como una promesa de equipo campeón, sin embargo, el Barcelona se lo toma con moderación después de aplastar (en la vuelta) 7-2 al equipo inglés con goles de Raphinha (2), Lewandowski (2), Bernal, Yamal y Fermín López.

El global 8-3 deja espacio de reservación para mirar que, le compiten otros resultados para ser el rival más fuerte, como el 10-2 del Bayern Múnich sobre el Atalanta, el 7-5 del Atlético sobre el Tottenham Hotspur o el 8-2 del PSG ante el Chelsea.

En sí, la jornada de octavos de final representó un festín de goles, siendo el marcador más reducido el triunfo del Arsenal 3-1 (global) ante el Bayer Leverkusen.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick mantiene una postura mesurada al no dar por hecho que la goleada les dará un lugar en la final del torneo.

“Tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Es lo que hicimos la temporada pasada y lo que estamos haciendo ahora”

Por el momento, destaca la actuación de Robert Lewandowski, autor de un doblete. Tras marcarle al Newcastle, el polaco ha anotado ante 41 rivales diferentes, más que cualquier otro jugador en la historia de la Champions League. Otros jugadores que marcaron contra más rivales distintos fueron Lionel Messi (40) y Cristiano Ronaldo (38).

“Los delanteros siempre son medidos por los goles. Estoy contento por él, tiene mucha experiencia y creo que era un buen día para volver a marcar”.

Flick también destacó la mejora del equipo en la segunda parte del partido, algo que atribuye a la determinación de los jugadores, una fortaleza de la filosofía de la Masía.

“En la primera parte perdimos muchos balones. En el descanso les dije que teníamos que controlar más el partido y apretar con más profundidad. Me gustó la confianza que tuvieron en el segundo tiempo, tenemos un equipo muy joven. Desde el primer día veo jugadores con una gran mentalidad y mucha competitividad. La Masia ha hecho un trabajo fantástico, y esa competitividad es lo más importante”.

Otra curiosidad de los goles del azulgrana, es que Lamine Yamal (45'+7' pen) se convirtió en el primer jugador del Barcelona que marca de penalti en la ida y en la vuelta de una misma eliminatoria de Champions League. Además, a sus 18 años, superó a Lionel Messi como máximo goleador del club en la competición antes de los 21 años, alcanzando 9 goles.

Raphinha, autor de un doblete de goles (6', 72') y asistencias, le permitieron llevarse el premio a mejor jugador del partido.

“Sabíamos que sería un partido complicado porque el Newcastle es un equipo físico y, si está bien, te pueden complicar el partido. Estábamos tranquilos habíamos perdido balones y en la segunda parte, intentamos controlar el partido".