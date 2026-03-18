SEP y Segob aseguran estar abiertas al diálogo con la CNTE tras manifestaciones

Tras las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este miércoles en la Ciudad de México, el Gobierno federal —a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP)— refrendó su compromiso de mantener un diálogo "permanente, respetuoso y constructivo" con el magisterio.

En un comunicado conjunto, las dependencias subrayaron que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Esta respuesta institucional se da en el marco del Paro Nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora. Desde temprana hora, diversos contingentes se congregaron en puntos estratégicos de la capital para marchar hacia el Zócalo, donde realizaron un mitin para exigir incrementos salariales y la revisión de procesos administrativos antes del cierre del ciclo escolar.

Al respecto, las secretarías enfatizaron que comparten objetivos comunes con los maestros: fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones justas y mejorar los entornos escolares para niñas, niños y adolescentes.

El Gobierno de México aseguró que los canales institucionales de comunicación permanecen abiertos y reiteró su respeto absoluto a la libre manifestación y movilización pacífica.