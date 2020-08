México y Brasil tuvieron la alternativa de presentar un candidato para dirigir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El propio representante de Estados Unidos les conminó a considerar una nominación para el relevo de la presidencia del BID, aseguraron funcionarios del organismo.

“Estados Unidos insistió mucho que México o Brasil propusieran un candidato fuerte y no sucedió. En el inter salió una multiplicidad de candidatos. Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica; Richard Martínez, exministro finanzas de Ecuador; incluso, Chile quería al ex ministro Felipe Larraín. Pero ninguno tiene la fuerza para cohesionar una candidatura única regional y es ahí es cuando Estados Unidos decide poner a Mauricio Claver Carone como candidato”, consignaron.