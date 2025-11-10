Déficit de viviendas en Puebla se puede complicar si no hay más reservas de tierras, alertan

Puebla, Pue. El sector inmobiliario alertó que habrá un déficit de viviendas en los próximos cuatro años si no se generan al menos 120 hectáreas de reservas de tierra en la zona metropolitana, donde hay una alta demanda de casas, sostuvo la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (Adagi).

Carolina León Soriano, dirigente de esa organización, admitió que hacer oferta vertical es la única opción que se tiene en Puebla para un mayor provecho de los terrenos disponibles, cuyos costos se elevaron hasta 60% en los últimos seis años.

Comentó que las empresas de bienes raíces y desarrolladores concuerdan que hay un déficit de terrenos que se debe solventar por las autoridades estatales en funciones, para no comprometer la meta anual que va a la baja en los últimos siete años. Tan solo en este año se harán 10,500 casas.

Bajo este contexto, dijo que hasta el 2019 se hicieron 15,000 casas, de las que 70% era tipo vertical, debido a que se aprovechó al máximo lo disponible de tierras.

Indicó que hacer vivienda horizontal, tipo económica, no es factible para los desarrolladores, porque representa un alto costo, que las familias con salarios mínimos no podrían pagar.

Además, dijo, a los agentes de bienes raíces cuesta colocar en el mercado porque salen del presupuesto de las familias con un ingreso inferior.

León Soriano insistió que tener más reservas de tierras permitirá satisfacer la demanda sobre todo en los estratos bajos con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

¿Cuánto se requiere hacer más al año?

Indicó que los desarrolladores estimaron que, para tratar de satisfacer la demanda de casas en Puebla, se requieren construir alrededor de 20,000 anuales.

“Hacer vivienda horizontal en el caso de la tipo social dejó de ser una opción, ya que costarían más de un millón de pesos, cuando el rango oscila en los 700,000 pesos, de 52 metros cuadrados, pero puede variar el costo por municipio”, contó.

La expresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Puebla, dijo que si autoridades y desarrolladores trabajan en forma conjunta, podrán recuperar al menos lo que se hacía antes, sobre todo en la capital poblana, donde concentran 60% de la oferta.

Destacó que también el crecimiento poblacional influye en la demanda, al referir que están llegando más familias de otros estados por cuestiones de trabajo, lo cual se viene dando en los últimos cinco años.

Sugirió la reutilización de casonas en desuso del Centro Histórico para ampliar la meta anual, pero también el alto costo que ponen los dueños de esos inmuebles impide que se consideren en el corto plazo.