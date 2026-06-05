¿Tu proyecto mejora la seguridad vial? Lanzan convocatoria para ganar hasta 400,000 pesos

Tiene un proyecto que ayuda a reducir riesgos viales, esta es tu oportunidad para ganar hasta 400,000 pesos y desarrollar tu idea. Fundación Aleatica lanzó la convocatoria Somos Seguridad Vial, un programa que financia y acompaña proyectos diseñados para reducir riesgos viales.

En esta cuarta edición se buscan soluciones desarrolladas por donatarias autorizadas, así como organizaciones de la sociedad civil y startups, con capacidad de implementarse en zonas de afluencia, con el fin de generar resultados medibles en la protección de los usuarios más vulnerables.

“Buscamos soluciones que no se queden en el papel. Este programa apuesta por proyectos que puedan implementarse, medirse y escalarse para reducir riesgos viales en contextos reales”, señaló Bosco Martí, Presidente de la Fundación Aleatica.

¿Qué proyectos pueden postularse?

Las propuestas deberán atender factores de riesgo clave como exceso de velocidad, no uso de equipamiento y conducción de riesgo de motociclistas, no uso de cinturón de seguridad en todos los ocupantes, consumo de alcohol o estupefacientes al conducir, uso de celular y otros distractores, rebases inseguros, atropellamientos. Además, el programa cuenta con tres líneas de acción:

Seguridad sobre dos ruedas: enfocada en la protección de motociclista

Transformando puntos de riesgo: orientada a proyectos integrales de seguridad vial, alineados al enfoque de Sistema Seguro, en entornos escolares y zonas de alta siniestralidad, para prevenir hechos de tránsito y promover conductas seguras.

orientada a proyectos integrales de seguridad vial, alineados al enfoque de Sistema Seguro, en entornos escolares y zonas de alta siniestralidad, para prevenir hechos de tránsito y promover conductas seguras. Cultura vial en movimiento: dirigida a modificar conductas de riesgo.

Cómo participar

Los interesados pueden registrar su proyecto hasta el 25 de junio en https://convocatoriasv.vform.io/.

Se financiarán tres proyectos por un monto total de 1 millón 50,000 pesos, así como un acompañamiento de ocho meses para implementar las iniciativas.

Además, los proyectos podrán gana hasta 400,000 pesos para hacerlo realidad.

El programa se enmarca en el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030 y se alinea al Decenio de Naciones Unidas de Transporte Sostenible 2026–2035, al integrar una visión que vincula la seguridad vial con sistemas de movilidad más seguros, accesibles e incluyentes.