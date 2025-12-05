Inicia venta de lotes turísticos de Fonatur con publicación de catálogo

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) abrió formalmente la oferta de los primeros lotes incluidos en el programa de Venta Directa 2025, mecanismo mediante el cual se comercializará patrimonio turístico del Gobierno de México en distintos destinos estratégicos del país.

A partir de diciembre, el Fondo habilitó un catálogo digital donde puede consultarse información de los terrenos disponibles en Bahías de Huatulco (Oaxaca), Ixtapa-Zihuatanejo (Guerrero) y Loreto (Baja California Sur).

El listado del portal integra la superficie de cada lote, su precio de salida, uso de suelo autorizado y ubicación georreferenciada, además del expediente técnico correspondiente.

“Esta iniciativa contribuye a dinamizar las economías locales, atraer nuevos proyectos y consolidar el papel del Fonatur en el desarrollo turístico sostenible del país”, informó el organismo.

Catálogo con 210 lotes

Hasta el momento, el catálogo concentra 210 lotes con diferentes vocaciones de desarrollo. Algunos terrenos permiten fines turísticos, otros de uso habitacional y algunos más, actividades comerciales. Los precios varían según ubicación, tipo de uso y tamaño del predio: desde 300,000 pesos hasta más de 8 millones de pesos.

Por ejemplo, se encuentra el lote con folio L023, ubicado en Ixtapa, con 2,800 metros cuadrados de superficie y uso autorizado para viviendas de verano o descanso en condominio. La densidad permitida es de 60 viviendas por hectárea y hasta tres niveles. El precio de salida es de 8 millones 481,766 pesos.

Por otro lado, el lote con folio L072 en Loreto tiene un valor de 340,930 pesos y superficie de 204.46 metros cuadrados. Este terreno permite únicamente vivienda unifamiliar y un máximo de dos niveles.

Fonatur informó que cada lote cuenta con un expediente técnico y legal que acredita su propiedad y uso autorizado, así como un avalúo elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el propósito de ofrecer certeza jurídica a los inversionistas.

¿Cómo realizar la compra?

El proceso de compraventa de los lotes turísticos, según Fonatur, incorpora medidas de simplificación administrativa y digitalización. Las personas interesadas podrán ingresar al catálogo, comparar alternativas y presentar sus posturas sin intermediarios.

Cada terreno permanecerá publicado durante 10 días naturales en el sitio oficial: https://www.fonatur.gob.mx/comercializacion/catalogo.

Tras ese periodo, quienes estén interesados deberán enviar su carta postura. Una vez registrada la primera postura por un lote, se abrirá un periodo adicional de dos días hábiles para que otros interesados puedan presentar una oferta mayor.

Fonatur informará en el portal todas las propuestas recibidas, y emitirá posteriormente una Constancia de Adjudicación para quien haya presentado la oferta más alta.

La persona adjudicada tendrá 30 días naturales para liquidar el pago total del lote. Con ello podrá iniciar el proceso de escrituración y avanzar en la presentación de su proyecto arquitectónico.