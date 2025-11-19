Fonatur pondrá a la venta lotes turísticos en diciembre

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció el lanzamiento de la Venta Directa de Lotes 2025, un programa que pondrá a disposición de la ciudadanía terrenos con vocación turística, habitacional y comercial que, de acuerdo con el organismo, ofrecen oportunidades de inversión y potencial de plusvalía.

Los primeros lotes se ubican en tres destinos del país: Huatulco, Oaxaca; Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero; y Loreto, Baja California Sur. Zonas consolidadas por su vocación turística y plusvalía inmobiliaria.

Fonatur aseguró que cada lote cuenta con un expediente técnico y legal completo, el cual acredita su propiedad y uso autorizado para dar certeza a quienes participen en el proceso de compra.

“La Venta Directa de Lotes es una acción institucional orientada a emplear de manera responsable y transparente el patrimonio turístico del Gobierno de México, promover la inversión productiva y fortalecer el desarrollo regional con visión de largo plazo”, indicó el Fondo a través de un comunicado.

El catálogo digital de las propiedades estará disponible a partir del 4 de diciembre, e incluirá información detallada sobre cada terreno, como la superficie, su rango de precio y la ubicación georreferenciada.

Proceso de compra

Como parte del mecanismo de venta, Fonatur incorporará medidas de simplificación, digitalización y transparencia que buscan reducir cargas administrativas para los compradores de estos terrenos.

De acuerdo con el organismo dirigido por Sebastián Ramírez Mendoza, estas mejoras procesales permitirán que cada inversionista pueda avanzar en su proyecto conforme a sus propios tiempos y etapas, sin depender de intermediarios o terceros.

Fonatur adelantó que a partir del 15 de diciembre iniciará la recepción de posturas de compra, dentro de un proceso abierto y directo que, según la institución, “garantiza igualdad de oportunidades para personas físicas y morales interesadas en invertir con certeza, seguridad patrimonial y respaldo institucional”.

El programa de Venta Directa de Lotes tiene como finalidad promover la inversión productiva y fortalecer el uso adecuado del territorio, alineado con los objetivos del Plan México del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con esta iniciativa, Fonatur busca aprovechar el patrimonio turístico federal, a través de ventas en plataformas digitales.