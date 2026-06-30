Fovissste y Quintana Roo acuerdan escrituración gratuita para liberar hipotecas

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y el Gobierno de Quintana Roo firmaron un convenio de coordinación y colaboración para impulsar la escrituración gratuita y facilitar la cancelación de hipotecas de viviendas financiadas por el organismo en la entidad.

De acuerdo con lo informado durante el acto celebrado en Chetumal, el gobierno estatal apoyará los procedimientos ante el Registro Público de la Propiedad y promoverá beneficios en el pago de derechos relacionados con certificaciones y registros, con el propósito de simplificar los trámites para las y los trabajadores al servicio del Estado.

“Este convenio significa que va a haber escrituración gratuita, no van a pagar nada para liberar su hipoteca”, afirmó la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza.

La funcionaria realizó una gira de trabajo por el sur del país que incluyó la entrega de 200 documentos de liquidación de crédito a familias trabajadoras de Quintana Roo, acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante el evento, Maldonado Meza sostuvo que la entrega de constancias de finiquito representa una acción de restitución de derechos para las personas acreditadas que enfrentaron dificultades con sus financiamientos.

“Hoy, 200 familias recuperan la seguridad jurídica de su patrimonio, es la certeza de que nadie les quitará su vivienda, eso es tranquilidad”, expresó.

La titular del Fondo señaló además que, en el marco del programa de Vivienda para el Bienestar, se han otorgado beneficios como quitas, condonaciones, disminuciones en saldo y reestructuras a más de 5,700 quintanarroenses.

Asimismo, anunció que el Fovissste retomará la construcción de vivienda social en la entidad con una meta de 3,500 viviendas.

“Me platicaban que aquí el Fovissste construyó una unidad habitacional; eso lo va a volver a hacer para que a las y los trabajadores que tienen los menores ingresos les alcance para tener una vivienda adecuada. En Quintana Roo vamos a construir 3,500 viviendas”,comentó.