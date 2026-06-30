Haaland impulsa primer triunfo de Noruega en ‘nocaut’ de Copa del Mundo

Por primera vez en la historia, Noruega ganó un partido de eliminación directa de Copa del Mundo. Lo hizo en Norteamérica 2026, al derrotar 2-1 a Costa de Marfil en dieciseisavos de final.

Erling Haaland, máximo goleador y referente del equipo nórdico, selló la victoria con una anotación al minuto 86 en el Estadio Dallas, frente a 69,665 espectadores.

Noruega había tomado ventaja gracias al gol de Antonio Nusa al 39’, luego de un elegante disparo cruzado que hizo estéril el lance del portero marfileño, Yahia Fofana. Hasta ese momento, los africanos habían dominado el partido, pero no el marcador.

Costa de Marfil empató al 74’ tras una brillante jugada individual de Amad Diallo. El atacante del Manchester United burló a cuatro rivales para llegar al perímetro del área chica de Orjan Nyland y de zurda envió el balón al fondo de la red.

No se sabía nada de Erling Haaland hasta ese instante. Había destacado por su ausencia, pero apareció en el momento indicado.

Martin Odegaard trianguló con Patrick Berg y este envió un centro para que el ‘Androide’ simplemente tocara la pelota con la parte interna del pie. Dramáticamente, superó el lance de Fofana y se incrustó en la portería a cuatro minutos del fin del tiempo regular.

Las cámaras de la FIFA enfocaron rápidamente al padre de Erling, Alf-Inge Haaland, quien se tapó el rostro con las manos e inmediatamente después celebró la anotación de su hijo, la número 60 en 53 partidos con la selección mayor de Noruega (promedio de 1.13 por juego).

Todos los jugadores nórdicos corrieron a abrazar a Haaland, quien festejó tímidamente con una sonrisa y un fuerte abrazo a Berg, agradeciendo la asistencia. Pero a pesar de la tranquilidad, este gol significó algo histórico para su país.

Momento inédito

Noruega había jugado tres Copas del Mundo antes de 2026 y en ninguna pudo ganar un solo partido de ronda de ‘nocaut’.

En Francia 1938, su debut, perdió 1-2 ante Italia en octavos de final en tiempos extras. En esa edición no hubo fase de grupos.

Tuvieron que pasar 60 años para que los noruegos volvieran a la ronda de eliminación directa, en Francia 1998, cayendo otra vez ante los italianos en octavos (0-1).

La sequía terminó en Dallas el 30 de junio de 2026. Cierto, las anotaciones de Antonio Nusa y Erling Haaland colocaron a Noruega de nueva cuenta en octavos de final, pero con la confianza de que, al fin, registraron una victoria en ‘nocauts’ de Copa del Mundo.

Nusa fue nombrado Jugador Superior del Partido por la FIFA y uno de sus patrocinadores, mientras que Haaland tomó el subliderato de goleo del Mundial con cinco dianas, sólo una menos que el argentino Lionel Messi.

El radar del ‘Androide’ está ahora en Brasil, su oponente en octavos de final el 5 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Hay una buena premonición rumbo a ese partido. Y es que la última vez que Brasil y Noruega jugaron en una Copa del Mundo fue victoria por 2-1 para los europeos en fase de grupos de 1998, a pesar de que los sudamericanos contaban con figuras como Ronaldo y Rivaldo.

Ahora contra Vinícius Júnior y Neymar, Erling Haaland intentará seguir impulsando una participación histórica de Noruega en Mundiales.