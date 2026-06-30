Director de la CIA compara a la inteligencia artificial avanzada con "armas nucleares digitales"

El director de la CIA, John Ratcliffe, comparó el martes a los modelos de inteligencia artificial más avanzados con "armas nucleares digitales", durante una inusual intervención pública en Washington.

"No sería descabellado, como ya hemos mencionado, comparar sus capacidades con las de armas nucleares digitales", declaró Ratcliffe, en referencia a sus conversaciones sobre la IA con los asesores del presidente estadounidense, Donald Trump.

El máximo responsable del servicio de inteligencia exterior estadounidense hizo estas declaraciones en momentos en que el gobierno de Trump dio un volantazo a su política sobre la IA por motivos de seguridad nacional.

Washington obligó el 12 de junio a Anthropic, una empresa estadounidense líder en IA con sede en San Francisco, a vetar el acceso a sus dos modelos más potentes, Mythos 5 y Fable 5, a través de un "control de exportación".

Esta medida se levantó parcialmente el viernes para Mythos 5, accesible ahora para un grupo de socios estadounidenses. Entanto, la versión para el público general de Fiable 5, con funciones limitadas, sigue fuera de línea.

La también estadounidense OpenAI lanzó el viernes su modelo GPT-5.6, accesible solo para un círculo socios locales autorizados por la Casa Blanca.

En línea con el gobierno de Trump, Ratcliffe reiteró que las "tecnologías emergentes" eran "su máxima prioridad", "al mismo nivel que China".

En su intervención en una conferencia de AWS, la división de la nube de Amazon, el director de la CIA, en el cargo hace 18 meses, acusó a sus adversarios de Estados Unidos de querer "robar y manipular" su tecnología.

Ratcliffe destacó una reorganización en la CIA para aumentar sus capacidades en ciberseguridad, y reconoció haberse reunido con Elon Musk, director de SpaceX, así como a directivos de Amazon, Google y Dell.