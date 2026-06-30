Banco Central de Colombia retoma ciclo alcista y eleva tasa de interés al 12% ante inflación

El Banco Central de Colombia incrementó el martes su tasa de interés de referencia en 75 puntos ⁠básicos, a un 12%, retomando el ciclo alcista tras una pausa transitoria, debido a las presiones sobre la inflación que llevarían a que el indicador regrese a su meta hasta el 2028.

En un reciente sondeo de Reuters, seis ⁠de los 27 analistas anticiparon el incremento, mientras ⁠13 esperaban un alza de la tasa de 50 puntos básicos; cuatro pronosticaban un incremento de 100 puntos básicos; uno consideraba una subida de 25 puntos básicos, mientras los tres restantes esperaban estabilidad.

La decisión contó con el voto de cuatro de los siete miembros del directorio de la autoridad monetaria, mientras que dos se inclinaron por un recorte de 50 puntos básicos y uno por mantenerla estable, dijo el gerente del banco, Leonardo Villar.

"La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la junta directiva está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente", explicó Villar. "Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible", aseguró.

Se trata del tercer aumento de la tasa de interés en el actual ciclo monetario iniciado en enero, cuando el banco emisor decretó un alza de 100 puntos básicos, decisión que repitió en marzo.

"El Gobierno considera que no es acertada esta decisión", dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien preside la junta del banco, tras señalar que propuso una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés.

Villar mencionó que las proyecciones del equipo técnico sugieren que la inflación podría llegar hasta un nivel del orden de 4% a finales de 2027, superior al anterior pronóstico de 3,7%, lo que supondría siete años consecutivos de incumplimiento del objetivo.

"No hay optimismo de que pueda lograrse una reducción mayor en ese año (2027), luego realmente el retorno a la meta del 3% se daría en 2028", precisó el directivo.

"No estamos conformes, no estamos contentos para nada. 2027 sin cumplir la meta implicaría siete ⁠años consecutivos de no cumplirla y muestra las dificultades que ha ⁠habido para lograr un proceso de convergencia adecuado sin ⁠generar costos excesivos en la economía", afirmó Villar.

La decisión del Banco Central ocurre después de las elecciones del pasado 21 de junio, ⁠en las que el derechista Abelardo De La Espriella, favorito de los mercados, fue elegido como presidente, superando al izquierdista Iván Cepeda.

La cuarta economía de América Latina acumuló al cierre de mayo una inflación del 5.84% anual, lejos de la meta del Banco Central, de 3%.

Las expectativas de inflación en Colombia para el cierre de este año subieron a un 6.60%, desde 6.50% en la encuesta anterior, de acuerdo con un sondeo de Reuters publicado más temprano.

Los anteriores incrementos de la tasa de interés despertaron en su momento la furia del saliente presidente Gustavo Petro y de Ávila, su ministro de ⁠Hacienda.

En el sondeo de Reuters, las expectativas de tasa de interés para fin del año aumentaron a un 12.25%, desde un 12% en la encuesta anterior; en tanto que para el cierre de 2027 subieron a un 10.50%, desde un 10% previo.