Peso mexicano retrocede frente al dólar; cae en junio por preocupaciones sobre guerra e inflación

El peso mexicano retrocedió frente al dólar en la última jornada de junio. La divisa local se depreció y terminó el mes con un desempeño negativo, reflejo de las renovadas preocupaciones por la guerra entre Estados Unidos e Irán y por sus efectos en la economía.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4986 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4721 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 2.65 centavos o 0.15 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5070 unidades y un nivel mínimo de 17.4297. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, subía 0.05% a 101.16 unidades.

Cautela en el mercado

Estados Unidos e Irán sostuvieron una reunión con mediadores en busca de nuevas líneas que restablezcan los diálogos de paz. Tras cuatro días de hostilidades, el anuncio de ayer no logró generar confianza suficiente para que el peso continuara su recuperación.

En este contexto de preocupaciones por la guerra y su impacto en la inflación y el crecimiento económico, el peso registró una caída mensual. Comparado con un registro de 17.3401 en el dato del mes previo, la moneda perdió 15.85 centavos o 0.91 por ciento.

La atención también está puesta en el comercio, ya que se espera que Estados Unidos anuncie mañana que no prorrogará el T-MEC, lo que activaría un plazo de 10 años hacia una posible disolución del bloque si no hay un entendimiento con Canadá y México.

Esperan cifras clave

Los operadores están a la espera de varios datos económicos relevantes, entre los que destacan las nóminas no agrícolas. Las cifras serán clave para definir la trayectoria de tasas de interés de la Reserva Federal, en medio de apuestas de un incremento este año.

"Las nóminas no agrícolas y otros indicadores laborales determinarán el rumbo de la Fed. Un mercado laboral fuerte impulsará al dólar; señales de debilidad favorecerán al peso", destacó Miguel Ángel Elizondo, analista de mercados para el broker Capitaria.

Pese a la cautela, la moneda acumuló una ganancia de 50.94 centavos o 2.83% en la primera mitad de 2026, contra un cierre de 18.0080. Mientras que en el trimestre, frente a un cierre de 17.9252 en marzo, el peso recuperó 42.66 centavos o 2.38 por ciento.