Irán prioriza el diálogo con Estados Unidos, pero asegura estar preparado para la guerra

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Ghalibaf, dijo este martes que su país da prioridad al diálogo con Estados Unidos, al tiempo que se mantiene preparado para "la guerra".

"Damos prioridad al diálogo, pero si este diálogo no se concreta, también estamos preparados para la guerra", declaró Qalibaf en una entrevista en la televisión estatal iraní.