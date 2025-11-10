Eventos deportivos y congresos en Mazatlán generaron una derrama económica de 96 millones de pesos

Mazatlán registró una ocupación hotelera de 76% durante el fin de semana, impulsada por la realización de diversas competencias deportivas y congresos que reunieron a más de 9,000 participantes, informó la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Entre los eventos celebrados este fin de semana destacan la Copa Mazatlán Fut 7 Femenil, el XIII Campeonato Internacional de Karate LPK México, la Carrera Urbanianos Premier 5 y 10 km, el Torneo Anual de Golf de El Cid y el L’Etape Mazatlán by Tour de France.

Asimismo, el puerto será sede del Festival de Metales del Pacífico, que se llevará a cabo del 4 al 25 de noviembre y reunirá a más de 500 participantes de diversos países, así como de la XVII Conferencia Internacional sobre Estructura, Funciones y Aplicaciones de Lactoferrina, programada del 9 al 13 de noviembre, con la asistencia de 200 especialistas provenientes de 26 países.

La funcionaria estatal informó que estos eventos generaron una derrama económica de 96 millones de pesos, resultado de la combinación entre turismo deportivo, industria de reuniones y actividades culturales.

“Mazatlán cerrará muy bien el año con la realización de congresos y eventos deportivos. Durante estos últimos dos meses estaremos recibiendo a miles de visitantes que disfrutarán además de nuestra exquisita gastronomía y de nuestros hermosos atractivos turísticos”, expresó Sosa Osuna.

