Supera Quintana Roo el medio millón de turistas por puente de la Revolución

Cancún, QRoo.- El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, informó que durante el puente de la Revolución Mexicana más de medio millón de turistas visitaron alguno de los 12 destinos de Quintana Roo.

Ello se vio reflejado en el elevado número de operaciones aéreas, pues los cuatro aeropuertos internacionales del estado rebasaron en su conjunto las 600 operaciones aéreas diarias, con Cancún a la cabeza, arriba de los 500 vuelos en el primer día del puente vacacional.

Además que el barómetro hotelero sobrepasó el 75% de ocupación en destinos como Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Con estos números, dijo, prácticamente se da por iniciada la temporada alta de fin de año, a lo largo de la cual se espera que siga repuntando la ocupación hasta picos arriba del 90%, sobre todo en las dos últimas semanas del año.

Se espera además la reactivación de al menos una veintena de vuelos de temporada tanto de Europa, como de Canadá e incluso desde Sudamérica.

Entre ellos se encuentra el vuelo Londres-Cancún de Virgin Atlantic, que reinició operaciones a finales de octubre pasado, luego de casi seis años sin operaciones hacia el Caribe mexicano.

Asimismo, se espera que muchas aerolíneas incrementen sus frecuencias o reabran rutas ante la expectativa que genera el Mundial de Futbol 2026.

A nivel nacional, previo al puente de la Revolución Mexicana la Secretaría de Turismo federal había anticipado que movilizarían más de 1.15 millones de turistas, lo cual podría generar una derrama económica por concepto de hospedaje y servicios turísticos —alimentos, transporte y compras— de 43,127 millones de pesos (mdp), equivalente a un incremento de 1.5 por ciento frente a 2024.