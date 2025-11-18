Morelos registró la llegada de más de 100,000 visitantes durante el puente vacacional

Morelos registró incrementos en afluencia turística, ocupación hotelera y derrama económica durante el fin de semana largo del 15 al 17 de noviembre, de acuerdo con datos del Observatorio Turístico y cifras preliminares comparadas con el mismo periodo del 2024.

Durante ese periodo, llegaron 109,537 visitantes, un aumento de 23.8% respecto a los 88,427 registrados en el 2024. El crecimiento más significativo se observó en el turismo con pernocta, que pasó de 39,752 a 65,722 personas, mientras que los excursionistas descendieron de 48,676 a 43,815.

La derrama económica alcanzó 230 millones de pesos, superior a los 178 millones registrados en el 2024.

En hospedaje, la ocupación promedio fue de 75.80%, por encima de 72.38% del año anterior, con algunos establecimientos alcanzando hasta 97.86%. En los Pueblos Mágicos, Tlayacapan registró 75%, Xochitepec 76.26%, Tlaltizapán 73.08% y Tepoztlán 66.23 por ciento.

El Observatorio Turístico reportó además una afluencia de 20,801 asistentes en eventos realizados del 14 al 17 de noviembre, un aumento de 20% respecto al año anterior. Entre las actividades con mayor convocatoria estuvieron encuentros culturales, exhibición de autos antiguos, torneo de pesca en la Laguna del Rodeo, el evento “Poesía III Cuernavaca”, TranxBike en el Balneario Natural Los Manantiales y la programación en Jardines de México.

De acuerdo con el gobierno del estado, los datos indican un incremento en el turismo con pernocta, así como en la participación en eventos culturales y recreativos, información que se considera relevante para la planificación de la temporada vacacional 2026.