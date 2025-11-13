Defensa contratará servicios de capacitación hotelera

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invitó a cinco empresas a presentar sus propuestas técnicas y económicas para ofrecer el servicio de capacitación en materia de calidad en el servicio al cliente en los hoteles del Grupo Mundo Maya y solamente una mostró interés: Delgado Cortés Asociados, quien cobraría 12.7 millones de pesos en caso de ser elegida.

El fallo está previsto para darse a conocer hoy jueves.

“La capacitación se realizará con un taller que mediante la realización de actividades grupales e individuales permita el diagnóstico de los problemas y/o las líneas de acción preventivas dentro de las unidades de negocio del grupo en materia de: inteligencia emocional en el servicio al cliente y calidad en el servicio al cliente”, informó la dependencia.

Las otras firmas que fueron invitadas al concurso fueron: Alianza Torre y Vega, Comercio y Distribución Redcom, Publiart Business México e Ingenia.

Los hoteles del Grupo Mundo Maya en los que se busca ofrecer una mejor experiencia de hospedaje con el apoyo directo de una organización privada son: Edzna, Palenque, Calakmul, Tulum, Tulum Aeropuerto, Nuevo Uxmal y Chichen Itzá.

“La duración del servicio será de 17 horas de capacitación por hotel divididas en tres días hábiles abarcando los tres turnos de cada hotel, según el calendario. El horario se establecerá de acuerdo con la operación de las unidades de negocio en coordinación con el personal designado para tal efecto”, se explicó a las empresas invitadas por la Defensa.

La vigencia del contrato que se firme será del 18 de noviembre al 11 de diciembre del 2025.

Como parte de los negocios turísticos del grupo administrado por las Fuerzas Armadas están los hoteles que se definen como “una cadena hotelera que busca brindar a nuestros huéspedes la oportunidad de conocer la cultura del sureste mexicano, a través de experiencias memorables que promuevan la riqueza arqueológica natural y gastronómica”.

Entre las acciones de promoción que han realizado para atraer huéspedes está la reciente participación en la feria internacional World Travel Market London (WTM) en donde se ofrecieron los paquetes que han integrado con otros activos administrados por la Defensa: la aerolínea Mexicana de Aviación, el Tren Maya y parques.

Con base en información pública, durante el presente año el Grupo Mundo Maya ha firmado, al menos, un par de contratos con Delgado Cortés Asociados (uno de ellos tras una adjudicación directa) por los servicios de acompañamiento, diagnóstico e intervención en cultura y servicios para los hoteles referidos por un monto de 10.9 millones de pesos.

Delgado Cortés Asociados tiene sus oficinas centrales en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

En caso de volver a ser contratada deberá desarrollar en sus capacitaciones, entre otros temas, el de asesoría (sensibilización y liderazgo), buscando que la calidad de los servicios se convierta en uno de los sellos del grupo y junto con Uxmito (el personaje que se creó para promover los activos turísticos) atraigan a más huéspedes.