Brókers inmobiliarios se apalancan en la tecnología para concretar ventas

Las herramientas tecnológicas se han vuelto indispensables en la vida de un bróker inmobiliario, con el fin de ser más visible ante el mercado y tener un mayor alcance que le permita incrementar la probabilidad de cerrar una operación de bienes raíces. En la actualidad, se estima que más de tres cuartas partes de los asesores mexicanos gestionan sus operaciones en plataformas, principalmente redes sociales y portales.

De acuerdo con una encuesta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) realizada a 255 asociados, la adopción tecnológica se ha consolidado como una de las prioridades de un asesor inmobiliario para su actividad. Así, con base en este universo, los resultados al respecto son los siguientes:

96% usa redes sociales.

83% pauta en portales.

76 % utiliza un CRM, que es una plataforma que permite a los brókers administrar sus contactos, propiedades y procesos de venta.

“La lectura para los negocios es clara: márgenes defendidos, cierres más predecibles y operación cada vez más basada en datos”, indicó Karim Antonio Oviedo Ramírez, presidente de la AMPI.

Mantienen rentabilidad

En la encuesta, la AMPI destaca que si bien, se ha incrementado la competencia dentro del segmento de asesores inmobiliarios, las comisiones promedian entre 5 y 6% del valor de la operación, que son “márgenes defensivos” y, además, 75% de los brókers usa un contrato de adhesión de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo cual es “un plus de gobernanza y certidumbre jurídica”.

Según los resultados, 67% de los encuestados opera de forma independiente y 63% son dueños o bróker owners, lo cual “implica agilidad en la toma de decisiones y alineación directa entre estrategia y ejecución”.

Velocidad de la operación

Dentro de la encuesta de la AMPI, se preguntó sobre la velocidad en concretar una operación. Según los resultados, las rentas de inmuebles se colocan entre uno y tres meses, mientras que las ventas entre tres y seis meses.

Para la AMPI, conocer estos plazos es primordial para los inversionistas, con el fin de calcular su flujo de caja y proyecciones de absorción.

De acuerdo con la encuesta, 55% de los encuestados percibe una mejoría de la actividad de asesor inmobiliario durante este 2025 y 65% reporta mejor captación de clientes, esto quiere decir que existe un inventario con potencial para comercializarse en aumento.

Para la AMPI, con estos resultados es importante trabajar en tres vertientes: escalar exclusivas de alto valor con propuestas de servicio consultivo; cerrar brechas legales, con el fin de elevar la confianza bancaria y acelerar aprobaciones, así como estandarizar tiempos, fuentes, tasas de conversión para optimizar presupuestos en portales.