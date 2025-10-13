¿Rentar o pagar una hipoteca? El eterno dilema de la vivienda

En un contexto de aumento constante en los precios de vivienda, cada vez más jóvenes enfrentan una pregunta que define su futuro financiero: ¿conviene más rentar o pagar una hipoteca?

En México, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción, no por preferencia, sino por necesidad. El encarecimiento de los inmuebles, los bajos salarios y los enganches cada vez más altos han hecho que acceder a una casa propia sea un objetivo lejano para muchos.

Según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio promedio de una vivienda en México alcanzó 1.8 millones de pesos durante el primer trimestre del 2025, lo que representa un incremento de 8.7% respecto al año anterior y más de 53% desde el 2020.

En contraste, el salario promedio de un joven profesionista ronda los 8,200 pesos mensuales, una cifra que ha crecido muy por debajo del valor de los inmuebles.

De acuerdo con la iniciativa REVIVE y la Asociación de Vivienda en Renta (AVER), un joven necesitaría destinar más de 17 años de su sueldo íntegro —sin gastar en nada más— para poder comprar una casa de precio promedio en el país.

“En lugar de ver la renta como un gasto, es más productivo considerarla una herramienta que ofrece flexibilidad. El arrendamiento no es un gasto muerto, es una estrategia de vida y financiera”, explicó Carlos Valladares, miembro del consejo de la AVER.

El reto del enganche y la brecha económica

Uno de los mayores retos para acceder a una vivienda es el enganche. Las instituciones financieras suelen requerir entre 10 y 20% del valor del inmueble, lo que equivale a entre 170,000 y 340,000 pesos para una casa promedio. Este monto representa años de ahorro para la mayoría de los trabajadores jóvenes.

Aun así, algunos expertos sostienen que la hipoteca es una buena alternativa según el perfil de cada persona. Mientras que rentar permite construir un patrimonio a través del ahorro, sin comprometer la liquidez.

“Con una hipoteca estás comprando un activo; con la renta se paga un derecho de uso de algo que no te genera valor. Esto no necesariamente está mal, todo depende de las prioridades y el momento de vida de cada uno”, apuntó Gonzalo Palafox, director ejecutivo de crédito hipotecario de Banamex.

El especialista explicó que algunos compradores prefieren destinar sus ingresos a un negocio o a inversiones que a largo plazo podrían rendir más que la plusvalía de una casa, mientras ahorran lo suficiente para una hipoteca.

Rentar también se encarece

Aunque rentar puede ofrecer flexibilidad, el aumento en los precios también afecta a este segmento. Según Valladares, alrededor de 18% de los jóvenes que viven solos destinan más de 40% de sus ingresos al pago de alquiler, lo que limita su capacidad de ahorro y retrasa sus metas financieras.

“La clave para que la renta sea una verdadera ventaja financiera radica en la disciplina. Si el costo de la renta es menor que la potencial mensualidad de una hipoteca, la diferencia debe ser ahorrada e idealmente invertida. Esa diferencia, el ‘ahorro de la hipoteca’, es lo que permitirá reunir el capital necesario para un enganche en el futuro”, subrayó el vocero de la AVER.

En ese sentido, la renta puede funcionar como un puente hacia la compra, siempre que se acompañe de una estrategia de ahorro sostenida y planeada.

Para los expertos, la brecha entre los salarios y el precio de la vivienda ha generado un cambio cultural en la forma en que los jóvenes conciben el acceso al patrimonio. Hoy, tener una casa propia es todavía una aspiración, pero rentar ya no se percibe como un fracaso, sino como una alternativa financiera ante un mercado inmobiliario retador.

"Para la gente joven y de escasos recursos, rentar les da la flexibilidad de tener un patrimonio a partir de la disciplina del ahorro y la inversión. El arrendamiento debe ser la puerta de entrada para generar ese enganche y adquirir activos en un futuro", reiteró Valladares.