Reducción de tasas reaviva el apetito por bienes raíces en Estados Unidos

El reciente recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) y el Banco de México ha comenzado a reconfigurar las decisiones de inversión y ha reactivado el interés por el sector inmobiliario, especialmente en Estados Unidos.

De acuerdo con Iván Chomer, director general de la plataforma de inversión Dividenz, la reducción en las tasas de interés despierta un nuevo apetito por activos, como los bienes raíces, entre los inversionistas mexicanos.

“Los recortes en las tasas de interés empiezan a generar como una especie de empuje para que el inversionista salga a buscar mayores rendimientos”, comentó Chomer en entrevista.

La Fed decidió esta semana rebajar los tipos de interés en 0.25 puntos porcentuales, hasta un rango de entre 3.75 y 4%, su segunda reducción consecutiva, con el objetivo de dinamizar la actividad económica después de meses de desaceleración.

“Hay mucho más interés del inversionista mexicano a salir a buscar rentabilidad en Estados Unidos en dólares. Primero por la devaluación que estamos viendo en el peso, la incertidumbre económica y, finalmente, la reducción en las tasas de interés”, indicó el directivo.

Para Chomer, cuando las tasas suben, los capitales suelen migrar hacia instrumentos seguros como los Bonos del Tesoro o los Cetes, pero el escenario cambia con los recortes: “toda esa liquidez vuelve al mercado de economía real, es decir, sectores productivos, entre ellos el inmobiliario”.

Apuesta por capital mexicano

Con la inercia de los recortes en las tasas de interés, Dividenz proyecta captar entre 60 y 100 millones de dólares en capital mexicano durante el 2026 a través de su plataforma.

El enfoque de la firma está en la adquisición y administración de inmuebles construidos —residenciales, comerciales e industriales— que generen rentabilidad de entre 10 y 15% por flujo de rentas y plusvalía para sus inversionistas.

El directivo explicó que, en un entorno de turbulencia económica a nivel global, Estados Unidos se posiciona como uno de los destinos más atractivos para los inversionistas latinoamericanos, gracias a su seguridad jurídica, estabilidad institucional y potencial de rentabilidad.

Inmuebles como refugio

Para muchos inversionistas de América Latina, remarcó, invertir en Real Estate estadounidense representa una doble oportunidad: proteger su patrimonio frente a la volatilidad cambiaria y obtener rentas pasivas a largo plazo: “Lo que está buscando el latino en Estados Unidos es, primero, resguardar su patrimonio, y segundo, generar una renta pasiva a largo plazo”.

No obstante, Chomer indicó que existen barreras de entrada para los inversionistas latinoamericanos —como la falta de conocimiento del mercado o la complejidad del proceso—, pero plataformas digitales como Dividenz buscan eliminar estas fricciones y democratizar el acceso a oportunidades inmobiliarias internacionales.

“La demanda para invertir en ladrillos en Estados Unidos es muy fuerte y hay apetito de parte del inversor. Es importante hacer saber que no es simplemente comprar un departamento en Miami, sino un negocio de verdad”, apuntó.