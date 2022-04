Los modelos de vivienda compartida o también conocido como rentar con roomies puede ser una opción para buscar dejar la casa de los padres o para buscar una ubicación cercana a los centros de trabajo por el regreso a las oficinas.

Además, ante un contexto económico donde la pandemia de Covid-19 se encuentra todavía en desarrollo, la plataforma Inmuebles24 considera que compartir la vivienda es una opción para apoyar el pago de la renta.

De acuerdo con los resultados obtenidos en una encuesta realizada por la plataforma inmobiliaria, 75% de los consultados están dispuestos a compartir su vivienda; sin embargo 35% aceptaría solo hacerlo con conocidos, mientras que solo 9% aceptaría convivir con personas desconocidas.

Sana convivencia, la clave

Ya sean tus amigos de siempre o personas completamente desconocidas, es primordial establecer reglas de convivencia desde el inicio.

Según los hallazgos de la encuesta, son justo las reglas claras al compartir casa lo que los roomies quieren, lo cual implica ponerse de acuerdo en temas que van de la limpieza del hogar y tareas domésticas hasta respetar la privacidad de los otros habitantes.

Otro elemento fundamental para quienes buscan compartir casa es tener confianza y comunicación con sus compañeros, un factor que será útil al llegar a acuerdos de repartición de gastos y pagos, otro tema que los buscadores de roomies buscan.

Con o sin roomies, siempre checa esto

Para Inmuebles24, si ya tienes a la o las personas elegidas para compartir casa, lo siguiente es elegir una propiedad que se adapte a su presupuesto y, sobre todo, designar a un negociador para cerrar la operación con su arrendador.

“Date tiempo de hacer preguntas y conocer detalles que puedan afectar el alquiler y trata de llegar a un promedio que ambas partes estén dispuestas a aceptar”, recomienda la plataforma inmobiliaria para el momento de negociar los términos de renta.

Un consejo adicional es comparar viviendas con características similares y ubicaciones cercanas, esto para tener la mejor referencia de precio a pagar, y por supuesto, una vez elegida la casa tener por contrato todos los compromisos que se acordaron.

La razones para dejar el nido

Los resultados obtenidos por Inmuebles24 detallan que ayuda económica es la principal razón para compartir la casa:

70% Se apoyaría económicamente con los gastos.

9% Quiere independizarse de sus padres.

7% Quiere mudarse a una ubicación que no puede pagar solo.

6% Tras separación no quiere vivir solo.

Toma en cuenta el lado B

En su blog, el sitio inmobiliario Vivanuncios también cuenta las ventajas de elegir a un roomie para compartir gastos de la casa o simplemente no estar solo.

Sin embargo, recuerda que, vivir con más personas también implica elementos que deben ser tomados en cuenta para una sana convivencia, por ejemplo compartir áreas comunes e incluso tener momentos de espacio limitado.

La privacidad es otro factor que puedas ver afectado e incluso este punto siempre será limitado.

Otro tema a tomar en cuenta es que las personas suelen ser distraídas o no estar comprometidas del todo, por lo que puede llegar a ser desgastante recordarles constantemente el pago de la renta, el cuidado de la casa o el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

“Si no eliges bien a tu roomie, puedes estar compartiendo la casa con una persona que no tenga como prioridad la limpieza del inmueble. Además, también puede no ser muy cuidadoso con las instalaciones y dañarlas, lo que supondría otro gasto a cubrir”, alertó Vivanuncios entre sus recomendaciones.