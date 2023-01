Construcción de nuevos cuartos en el sector hotelero continúa sin recuperación, empujada por una ocupación que no levanta

Pese a que la industria del turismo ha avanzado en su recuperación, luego del impacto del Covid-19, la ocupación no ha tenido la mejoría esperada, lo cual también ha provocado que la edificación de nuevos cuartos de hotel no despegue y por ende, no se presenten los números que se tenían previos a la pandemia.

Según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), en el 2021, México se consolidó en la séptima posición a nivel mundial en cuanto a infraestructura hotelera. No obstante, la construcción de nuevos hoteles se mantuvo rezagada, al menos durante la primera mitad del 2022.

De acuerdo con la firma inmobiliaria CBRE, en el primer semestre del 2022, se inauguraron 14 hoteles (de 3 y 5 estrellas), por lo que se incorporaron alrededor de 3,800 cuartos, esto significa 60% por debajo de los cuartos construidos en el primer semestre del 2019 (9,600 cuartos).

La mayor participación del total del primer semestre del 2022 fue en la Riviera Maya con un estimado de 1,665 cuartos abiertos, seguido de Cancún con 1,196 cuartos.

Aunque todavía no se tienen cifras actualizadas al cierre del año pasado, se calcula que la incorporación de nuevas habitaciones sería de 4,200, según el monitoreo de CBRE, lo que representa 72% de los cuartos proyectados durante 2019.

Ocupación sin levantar

De enero a noviembre del 2022, arribaron 72.8 millones de turistas a cuartos de hotel en México, 74% nacionales y 26% internacionales, lo que representa 6% menos que en mismo lapso del 2019, según datos de Sectur.

Además, en el periodo de referencia, la ocupación hotelera a nivel nacional fue de 56.4%, es decir, 3.9 puntos porcentuales por debajo del mismo intervalo del 2019. En las ciudades la ocupación alcanzó el 49%, y en zonas de playa fue de 65 por ciento.

A pesar de que el sector hotelero continúa rezagado, respecto a los niveles prepandemia, el secretario de Turismo del Gobierno, Miguel Torruco Marqués, argumentó que se está cumpliendo con las expectativas de incrementar el gasto per cápita por turismo internacional.

“Esto permitió pasar del lugar 40 al 29 en este rubro (gasto per cápita por turismo internacional); y en divisas internacionales por turismo, que es como se mide la potencialidad turística de una nación, de acuerdo con las estimaciones, al cierre de 2022 se habrán captado 27,429 millones de dólares, 11.6% más que en el 2019”, dijo el funcionario.

Cabe mencionar que, al término del año pasado, el consumo en hospedaje por parte de los turistas se estima que alcance los 14,192 millones de dólares.

“La industria hotelera apunta hacia un crecimiento sostenido y da muestras de la confianza que tienen los inversionistas en México en la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó Torruco.