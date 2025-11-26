Thanksgiving day regala el regreso de Joe Burrow

El quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, no está jugando desde la semana 2 por una lesión, sin embargo, en el popular Día de Acción de Gracias podría darse su reaparición. Su equipo necesita tanto de él porque marcha con una marca de 3-8. Bengals necesita arrasar para llegar a los playoffs.

"Entiendo por qué la gente se siente así. Pero mírenlo desde mi perspectiva. Soy un jugador de fútbol americano, y si me lesiono, voy a pasar por el proceso de rehabilitación y les avisaré a todos cuando sienta que puedo salir a jugar. Realmente no sé qué más decir al respecto. Nunca voy a decirle a alguien: 'Sí, estoy sano, pero no creo que deba jugar'. Eso no tiene mucho sentido, no voy a vivir mi vida y jugar este deporte con miedo de que algo suceda. Sí, he tenido lesiones. No hay mucho que pueda hacer al respecto. Trabajé muy duro para evitarlo, pero lo que sí puedo hacer es controlar cómo enfrento mi rehabilitación cuando suceda”.

Burrow sufrió una lesión en el dedo del pie que requirió cirugía. El plazo inicial para su regreso se proyectó en tres meses; la estrella de los Bengals superará esa cifra por unas semanas.

"Es una rivalidad divisional. Es intenso, algo que quería vivir", amplió Burrow.

Sobre el rival, Detroit, dijo que recordaba haber crecido y ver al receptor estrella de los Lions, Calvin Johnson, jugar en el Thanksgiving day en Detroit. Los Bengals actualmente están tres partidos por detrás de los Ravens y los Steelers en la división.

"A estas alturas, prácticamente tenemos que ganar todos los partidos. La única manera de lograrlo es atacando cada semana como si tuviéramos que ir 1-0 esa semana y pasar a la siguiente".

El juego entre Ravens y Bengals cerrarán la jornada del jueves. Lions y los Green Bay Packers comenzarán a mediodía en Detroit, que ha sido anfitrión del partido durante décadas, y la última vez que no comenzó a las 11:30 fue en 1982. El último cambio importante que hizo la NFL se produjo en 2006, cuando decidió ofrecer una triple jornada del Día de Acción de Gracias.

Horarios de partidos de NFL de este jueves 27 de noviembre:

12 pm

GB Packers vs. Detroit Lions

3:30 pm

KC Chiefs vs. Dallas Cowboys

7:20 pm

Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens

Detroit vs. Green Bay:

La última vez que los Detroit Lions se enfrentaron a Micah Parsons y la defensa de los Packers, fue en la primera semana. Los Packers no solo limitaron a los Lions a su cuarta producción ofensiva más baja de la temporada, sino que también limitaron el juego terrestre de los Lions a su peor partido de la temporada en cuanto a yardas terrestres.

Green Bay no es la defensa más grande de la NFL por su tamaño, sus linieros defensivos más grandes son Nazir Stackhouse y Warren Brinson y ambos son tackles defensivos rotativos.

Green Bay roba muchos huecos en el juego terrestre usando slants y stunts para crear caos en el suelo y permitir que sus apoyadores fluyan rápido hacia el balón. Sin embargo, cuando los equipos deciden hacerse grandes contra la defensa de los Packers y los conceptos de carrera gap/hombre, Green Bay muestra algunas grietas.

Los Packers han sido los destructores esta temporada debido a la cantidad de maneras en que pueden llegar en situaciones de pase. Hay muchos jugadores versátiles en la defensa de los Packers que pueden cerrar las ventanas de oportunidad, como el safety Evan Williams y los linebackers Quay Walker y Edgerrin Cooper. Walker tuvo un gran partido en su primer enfrentamiento, y si está sano, le dará a Green Bay tamaño y alcance contra la velocidad de la ofensiva de Detroit.

Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys:

La defensiva de los Cowboys y la ofensiva aérea de los Chiefs.

El partido se pondrá complicado para los Cowboys con los pases maestros del QB, Patrick Mahomes con su forma de manipular a los defensores. Su movimiento en la protección y precisión es la mejor de la NFL, y si consigue cobertura zonal, puede encontrar huecos en todas las áreas.

Los receptores de los Chiefs también son mejores contra la cobertura zonal que contra la individual; actualmente están empatados con los Indianapolis Colts en el segundo lugar de la NFL en yardas por ruta corrida contra la zona, en comparación con el puesto 26 en esa misma métrica contra la cobertura individual.

A Kansas City le faltan buenos separadores. Kelce ha perdido ritmo y los demás tienen dificultades para salir de la presión con regularidad porque todos pesan 70 kilos. Por lo tanto, el entrenador en jefe Andy Reid y el equipo ofensivo recurren a métodos más ingeniosos para crear separación mediante apilamientos y agrupamientos, pero estos no han funcionado con frecuencia esta temporada.