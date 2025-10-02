NFL reaparecerá en México en el 2026

Cada año desde el 2022, la pregunta obligada desde México para la NFL era conocer la nueva fecha del partido en el Estadio Azteca. Durante cuatro años, las palabras del Comisionado de la NFL, Roger Goodell sobre la agenda internacional fueron observadas con lupa por la audiencia mexicana. Aparecieron fechas en otros territorios del mundo y la reiteración de entrar al mercado asiático. Con el fenómeno del japonés Shohei Othani y el éxito de la Tokyo Series 2025, parecía que México estaba siendo desplazado.

"Volveremos a la Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma", dijo Roger Goodell, durante la conferencia Leaders in Sport en el Twickenham Stadium de Londres.

La Ciudad de México ha estado fuera de la rotación de sedes de la NFL para partidos internacionales mientras el Estadio Azteca se encontraba en remodelación antes del Mundial de 2026. La liga cumple con el contrato con el estadio Azteca. La liga registra una base de fans de 40 millones en México, que representa su principal mercado internacional.

"Volveremos a la Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma", dijo Goodell.

A principios de este año, Marissa Solis, Vicepresidenta Ejecutiva de Marca Global y Marketing para el Consumidor de la NFL atendió a El Economista en el Sports Summit Latam 2025 y respondió sobre la posibilidad de mover la sede a otro estadio de nuestro país.

“Hay muchas posibilidades que está hablando la liga. Ahora mismo, queremos estar en el Azteca, pero claro, esas posibilidades siempre existen y estamos viendo e investigando cómo podemos traer el juego de nuevo al país. El último juego en el estadio Azteca fue en el 2022, vamos a regresar a México, claro, estamos respetando el proceso de la renovación del Estadio. Pronto verán de nuevo, juegos en México, más allá del 2025”.

La liga está jugando un récord de siete partidos internacionales esta temporada, seis de ellos en Europa. Brasil fue sede de uno (y el próximo año se jugará en el estadio Maracaná) y Australia ya ha sido anunciada para un partido la próxima temporada. El Comisionado reiteró el plan de la liga de aumentar el número de partidos en el extranjero a 16 y volvió a afirmar que Asia será la siguiente región.

"Si quieres ser global, tienes que hacerlo más allá de Europa, más allá de América. Necesitas llegar a otras áreas y territorios, y el próximo año iremos a Australia. Tenemos planes de ir a Asia poco después", dijo Roger.

La última vez que la NFL estuvo en México fue el 21 de noviembre del 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals, desde entonces la liga ha visitado Reino Unido, Alemania, Brasil e Irlanda, además este año tendrá su primer juego de temporada regular en España.