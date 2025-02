El tenis ‘rebelde’ de UTS conecta con Guadalajara

Guadalajara, Jal.- Ver a un DJ a mitad de gradas, un servicio de meseros a ras de cancha y niños saltando en pleno partido son ingredientes impensables para el tenis tradicional. Pero la variante ‘rebelde’ de Ultimate Tennis Showdown (UTS) lo permite.

UTS debutó en Latinoamérica este 14 de febrero, en medio de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, con cuatro partidos en Guadalajara. La respuesta fue positiva con un estimado de 90% en las gradas, es decir, más de 7,000 asistentes.

“El ambiente es espectacular, la gente es muy cariñosa y por todos lados hay fiesta”, comentó David Goffin, tenista originario de Bélgica que llegó a ser top 10 del mundo en 2017.

UTS tiene claro su objetivo de mostrar un tenis completamente diferente al tradicional que manejan la ATP (varonil), WTA (femenil) e ITF (ambas). Sus principales diferenciadores son ruido y velocidad.

Ruido porque los aficionados no deben guardar silencio, ni siquiera con los partidos en activo. A pesar de ello, el adiestramiento del tenis tradicional hizo que por muchos lapsos los asistentes tapatíos estuvieran callados. Era ahí cuando el propio animador pedía “escándalo”.

En cuanto a la velocidad, los jugadores no tienen calentamiento previo ni más de 10 segundos para el saque. Tampoco hay dobles faltas, el reloj no para en los cuatro cuartos que se juegan a ocho minutos. El ganador es el que triunfe en tres de esos cuartos.

“Esto es muy rápido, ahora mismo me siento cansado y no he pensado en la estrategia de mañana, pero hace que todo sea más dinámico”, expresó Fabio Fognini, tenista originario de Italia.

La fiesta fue la principal característica en el debut de UTS en Guadalajara, que a su vez es la primera ocasión que el torneo se activa en Latinoamérica. Desde su creación en 2020 únicamente había tenido paradas en Europa y Estados Unidos.

Flavio Cobolli, Fabio Fognini, Tomas Machac y Casper Ruud fueron los primeros ganadores. Cabe recordar que en este torneo, donde compiten ocho tenistas separados en dos grupos, serán los líderes de grupo quienes avanzarán a semifinales. La primera fase consiste en un todos contra todos que se definirá entre este viernes y sábado.

Así que todavía hay oportunidades de avanzar para Jakub Mensik, Richard Gasquet, David Goffin y Adrian Mannarino, quienes fueron los perdedores en los partidos iniciales del viernes.

El ambiente luce diferente al de los torneos WTA que usualmente celebra Guadalajara año con año. La música es constante en cada saque, no espera a las pausas entre juegos o sets ganados.

Los entrenadores están sentados en un sillón dentro de la cancha. Los jugadores se ponen unos audífonos con micrófono para contar sus impresiones al término de los primeros dos cuartos (medio tiempo) con narradores en vivo de UTS.

Es un panorama de fiesta que contrasta con la seriedad y formalidad del tenis tradicional, pero los jugadores aprovechan esa conexión para regalar autógrafos a los niños con un gran margen de tiempo.

“Me encanta México y es increíble ver a los niños así de emocionados”, subrayó Flavio Cobolli, el primero en ganar un partido de UTS en Guadalajara. Pidió música bachata para bailar al término de su victoria sobre Jakub Mensik y luego firmó pelotas y gorras.

Este ambiente fue aprovechado también por las marcas. Porsche y Zenith aparecen como los principales patrocinadores en la pantalla que está sobre la cancha, pero alrededor aparecen otras como Caliente, Casa San Matías, Mahi, Grupo Tenerife, Red Cola y Cinépolis.

La fase de grupos continuará con ocho partidos este sábado 15 de febrero, mientras que las semifinales y final se disputarán el domingo 16, cuando se dé por concluida la primera edición del UTS Guadalajara.