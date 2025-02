Nick Kyrgios es baja del primer UTS Guadalajara

El australiano Nick Kyrgios será baja en el debut de Ultimate Tennis Showdown (UTS) en Guadalajara, argumentando que aún no se recupera de la lesión que sufrió en el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada 2025.

“Hola, aficionados mexicanos de UTS. Lamento mucho compartir con ustedes que no podré competir en UTS Guadalajara este año. Mis últimos exámenes médicos tristemente acaban de mostrar que no me he recuperado lo suficiente de mi lesión abdominal para poder competir en febrero”, mencionó en un comunicado enviado al comité organizador.

“Estoy muy frustrado, pero necesito que mi cuerpo se recupere antes de poder volver a jugar”, agregó Kyrgios, que era uno de los ocho integrantes de la cartelera original y de los más llamativos al público por su estilo extrovertido.

UTS es una liga de tenis alternativo que nació en 2020 por idea del entrenador Patrick Mouratoglou y el empresario Alex Popyrin, padre del tenista australiano Alexei Popyrin, actualmente compitiendo dentro del ATP Tour.

Del viernes 14 al domingo 16 de febrero, UTS debutará en Latinoamérica dentro del Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, que ha sido sede de múltiples eventos dentro del WTA Tour, como las Finals 2021 y los WTA 1000 de 2022 y 2023.

En este torneo únicamente participan ocho tenistas que se dividen en dos grupos de cuatro. Se enfrentan entre sí para avanzar a semifinales, pero a diferencia de las reglas tradicionales, lo hacen en cuatro cuartos de ocho minutos o un quinto de misma duración en caso de ser necesario (se le conoce como muerte súbita).

Nick Kyrgios es la segunda baja de la cartelera original para UTS Guadalajara 2025, ya que a inicios de febrero la organización anunció la salida del también australiano Thanasi Kokkinakis tras una lesión, aunque no se explicaron los detalles.

Respecto a Kyrgios, el comunicado señala que continúa con molestias por el desgarro abdominal que sufrió a inicios de año en el Australian Open en su choque de primera ronda de singles contra el británico Jacob Fearnley.

“Se agravó durante su partido de dobles junto con Thanasi Kokkinakis en Melbourne Park y eso es lo que le sigue dando problemas”, extendió el comunicado a alrededor de 72 horas del inicio del torneo en la Perla Tapatía.

El belga David Goffin fue anunciado inmediatamente como reemplazo de Thanasi Kokkinakis, mientras que el italiano Fabio Fognini es el sustituto confirmado de Nick Kyrgios para el UTS Guadalajara 2025.

El resto de participantes se mantiene en pie respecto a la cartelera original: el noruego Casper Ruud, el canadiense Denis Shapovalov, el francés Adrian Mannarino, el italiano Flavio Cobolli y los checos Tomas Machac y Jakub Mensik.

Ruud, Shapovalov, Mannarino y Fognini competirán en el Grupo A, mientras que Machac, Cobolli, Mensik y Goffin lo harán en el Grupo B. Los dos mejores de cada sector avanzarán a las semifinales en Guadalajara durante este fin de semana.

UTS se ha celebrado en ciudades de Europa y Estados Unidos desde su creación en 2020, pero Guadalajara será su primer hogar en Latinoamérica. La bolsa total de premios para los tenistas será de 1.4 millones de dólares, según adelantaron los organizadores en septiembre pasado.