Arabia Saudita no quiere venta de alcohol en su Mundial 2034

El embajador de Arabia Saudita en el Reino Unido aseguró que no se permitirá el consumo de alcohol en el Mundial de 2034.

El príncipe Khalid bin Bandar Al Saud dijo que no se vendería alcohol en ningún lugar durante el torneo no en los hoteles.

"Por el momento, no permitimos el consumo de alcohol. Se puede disfrutar de mucha diversión sin alcohol: no es 100% necesario y si quieres beber después de irte, eres bienvenido, pero por el momento no tenemos alcohol".

Cuando se le preguntó si eso significaba que los aficionados podrían beber una vez que regresaran a sus hoteles, como fue el caso en el Mundial de 2022 en Qatar, añadió: "No, no hay alcohol en absoluto. Al igual que nuestro clima, es un país seco. Todos tenemos nuestra propia cultura. Estamos dispuestos a dar cabida a la gente dentro de los límites de nuestra cultura, pero no queremos cambiar nuestra cultura por la de otra persona".

El tema de las restricciones al alcohol surgió desde la Copa del Mundo en Qatar. Aunque la decisión inicial de vender alcohol en los estadios se revirtió dos días antes del inicio de la competición, los aficionados pudieron comprarlo en zonas designadas y en los bares de los hoteles.

En Qatar, la medida avergonzó a la FIFA, que cuenta con la cervecera Budweiser Anheuser-Busch InBev como uno de sus principales patrocinadores y que prácticamente había prometido a los aficionados que podrían beber durante los partidos.

Arabia Saudita está expresando su postura con mucha más antelación.

Budweiser seguirá siendo la cerveza oficial de la Copa del Mundo hasta el 2026, después de que la cervecera AB InBev renovara con la FIFA en el 2023.

En cuanto a los aficionados visitantes homosexuales dijo: “No es un evento saudita, es un evento mundial y en gran medida daremos la bienvenida a todos los que quieran venir”.

