México iguala sin brillo en ensayo del Mundial en Guadalajara

Zapopan.- Definitivamente, Guadalajara espera ver otro rostro de la Selección Mexicana en el partido oficial del Mundial el 18 de junio de 2026. Con el empate 1-1 ante Ecuador, el Tri no ha podido ganar desde que fue campeón de Copa Oro y todavía le faltan dos rivales sudamericanos: Uruguay y Paraguay.

Javier Aguirre cumplió su palabra al hacer hasta cinco cambios para encontrar la clave de la renovación del ánimo que dañó la goleada (0-4) ante Colombia en el inicio de esta Fecha FIFA. El sonido local presumió 41,235 asistentes o “incondicionales” en el estadio Akron, quienes expresaron su sentir de no tener un equipo aguerrido. Los gritos de “culero” y el homofóbico fueron callados por el sonido local con música mexicana.

Germán Berterame celebró su primer gol con México. Abrió el marcador al 2’ y, de momento, encendió la chispa, que se apagó al 20’, cuando el VAR revisó un penal cometido por el portero Raúl Rangel. El capitán Enner Valencia cayó derribado ante la salida del arquero de Chivas.Lo cobró Jordy Alcívar y puso candado al marcador. El último lapso del partido fue manchado por empujones y tarjetas amarillas tras un pleito por una falta sobre Érick Sánchez.

En la cancha fueron llamados jugadores que han respondido en la ofensiva de sus equipos, pero contra los ecuatorianos no reflejaron su potencial. Ni el Chucky Lozano, ni Santiago Giménez o Alexis Vega César Huerta, nadie pudo tomar el control artillero que tanto se busca en la Selección. De la anterior convocatoria, Aguirre repitió a Johan Vásquez, César Montes y Erik Lira.

En la conferencia de prensa post partido, el técnico dijo que aún sigue probando jugadores y el mejor escenario es con la presión de la derrota y ante equipos de nivel, recordando que, Ecuador (2°) y Colombia (3°) son los equipos mejor clasificados de CONMEBOL al Mundial.

“Dejamos que el rival se sintiera cómodo. El primer tiempo me gustó, pero en el segundo, las ansias de ganar, de agradar no ayudó. Estamos buscando a los mejores 25 jugadores de aquí al Mundial”.

Ecuador mostró en México la constancia en la cancha que lo llevó a amarrar su boleto al Mundial desde el 10 de junio pasado. Además, su defensiva es fortaleza ya que, de los 18 partidos en la Eliminatoria Conmebol, permitió solo cinco goles en contra.