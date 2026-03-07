Alcaraz desactiva a Dimitrov en brillante estreno en Indian Wells

El español Carlos Alcaraz barrió este sábado al búlgaro Grigor Dimitrov en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), alargando su racha de imbatibilidad en este inicio de temporada.

El número uno mundial superó al veterano Dimitrov (42º) por 6-2 y 6-3 en sólo 66 minutos de este duelo de segunda ronda.

En un arranque de año triunfal, Alcaraz encadena un pleno de 13 victorias, que le granjearon el trofeo de Doha y su ansiada primera corona del Abierto de Australia, completando el Grand Slam de carrera antes que nadie a los 22 años.

En Indian Wells, donde pugna por su tercer título, encaraba un debut de inusual riesgo ante el talentoso Dimitrov.

El búlgaro, antiguo número tres mundial, estuvo cerca de lograr una de las bombas del año pasado cuando ganaba por dos sets a Jannik Sinner en Wimbledon pero tuvo que abandonar por lesión.

Dimitrov, de 34 años, vive ahora un momento de forma muy distinto y, tras pasar dificultades en su debut, fue arrollado este sábado por un Alcaraz pletórico.

El murciano le dobló en golpes ganadores (20 contra 10) mientras cometía menos errores no forzados (14 por 16).

"Su estilo es muy peligroso", le reconoció Alcaraz. "Con el viento hoy fue aún más difícil pero me adapté un poco mejor que él y eso decidió el partido al final".

En la tercera ronda, Alcaraz se medirá con el francés el francés Arthur Rinderknech, número 28 de la ATP, que avanzó sin jugar por lesión del argentino Juan Manuel Cerúndolo.