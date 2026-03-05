Sabalenka retoma la lucha por su primer título en Indian Wells

Todas las jugadoras del Top 10 del ranking están inscritas, incluyendo Aryna Sabalenka, quien regresa a la competición por primera vez desde el Abierto de Australia.

Incluso, su regreso al desierto se vio marcado por el anuncio de su compromiso. La tenista fue felicitada hasta por Carlos Alcaraz en su conferencia.

Entre las estrellas de Indian Wells también regresan Naomi Osaka y Madison Keys.

Sabalenka, quien se encuentra en su semana 80 en la cima del ranking, hará su esperado regreso al desierto. Tuvo un récord de 11-1 en Australia, incluyendo un título en Brisbane y otra final del Abierto de Australia, antes de perderse la gira por Medio Oriente.

Sabalenka ha aprendido cuál es su posible camino para finalmente avanzar en Indian Wells y ganar su primer título en el desierto después de perder algunas finales en el pasado.

La primera cabeza de serie probablemente se enfrentará a dos estrellas emergentes: Alycia Parks (2R) y Maya Joint (3R).

En octavos de final, Sabalenka podría enfrentarse a su compañera, cuatro veces campeona de Grand Slam, Osaka, o a la estrella emergente Iva Jovic, a quien derrotó en cuartos de final del Abierto de Australia.

Se prevé que los cuartos de final de incluyan una revancha de la final del US Open del año pasado entre Sabalenka y Amanda Anisimova, mientras que la posible rival de la bielorrusa en semifinales será Coco Gauff; sería una revancha de la final del US Open de 2023.

En 2023, Sabalenka alcanzó su primera final en Indian Wells antes de perder contra Elena Rybakina. El año pasado, la tenista de 27 años llegó a su segunda final en el desierto. Y aunque la número 1 del mundo tuvo un comienzo sólido, no logró mantener la misma intensidad durante el resto del partido, cuando Mirra Andreeva remontó para ganar 2-6, 6-4 y 6-3.

"Sinceramente, fui yo contra mí. Cometí muchos errores no forzados en puntos importantes y simplemente la dejé jugar un poco mejor. Al principio, todo iba bastante bien, y luego cometí un par de errores. Ella, en cierto modo, creyó en sí misma. Después de eso, empecé a jugar mucho peor y solo intentaba recuperar mi ritmo, pero esta vez no lo logré", dijo Sabalenka tras perder la final del año pasado contra Andreeva.