Sabalenka muestra maestría en WTA Finals Riyadh

Aryna Sabalenka mantuvo el equilibrio en las Finales de la WTA para superar a Jessica Pegula en tres sets. La bielorrusa ganó 6-4, 2-6, 6-3 en poco más de dos horas en el pabellón cubierto de la Universidad Rey Saud. Esta victoria la mantiene invicta en Riyadh y la acerca a las semifinales.

Fue la novena victoria de Sabalenka en doce encuentros contra la estadounidense, aunque esto no refleja la magnitud del partido, ya que la rivalidad se ha vuelto cada vez más competitiva últimamente. Sus últimos tres partidos se han extendido a tres sets.

La victoria no le garantiza a Sabalenka un puesto en semifinales, pero la coloca en una posición ventajosa al ser la única jugadora con un récord de 2-0 en el ‘Grupo de Stefanie Graf’. Su triunfo fue el número 61 de la temporada y la 13 contra una rival del top 10, la mayor cantidad en una temporada desde que Iga Swiatek consiguiera 15 en 2022. Su próxima rival será Coco Gauff, con la oportunidad de aumentar su total a 14. Una victoria le aseguraría a Sabalenka el primer lugar del Grupo con un récord perfecto de 3-0 y la clasificaría a semifinales. Solo tres mujeres han repetido como campeonas de las Finales de la WTA en el último cuarto de siglo.

“Creo que, primero, es uno de esos torneos en los que no tienes garantizada tu plaza cada año. Algunas ganan sin siquiera clasificarse. Segundo, estar entre las ocho mejores del mundo, creo que es muy difícil ganar este torneo en general, y mucho menos repetirlo dos años seguidos. Pero no estoy pensando en eso. Solo quiero concentrarme en mi primer partido. Eso fue lo que hice el año pasado”, dijo Coco Gauff, la campeona defensora.

Hace un año, Gauff fue una revelación, ganando sus últimos cuatro partidos —dos de ellos contra la número 1, Aryna Sabalenka y la número 2, Iga Swiatek.

Chris Evert, dieciocho veces campeona de Grand Slam en individuales logró ganar cuatro títulos individuales de las Finales WTA, la cuarta en la lista histórica, detrás de su rival Martina Navratilova (8), Stefani Graf y Serena Williams (5 cada una).

Las WTA Finals son la máxima competición de este deporte, donde ocho jugadoras de individuales y parejas de dobles compiten por el premio más prestigioso del tenis. Los partidos se disputan en formato de liguilla entre dos grupos de cuatro, y las dos mejores jugadoras o parejas de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria. Las Finales se disputan en las canchas del King Saud University Indoor Arena, un recinto creado para albergar el espectáculo que pone fin a la temporada de la WTA. Las Finals llevan más de 50 años mostrando el talento de las mejores atletas. Se han celebrado en todo el mundo: desde las primeras Finals en Boca Ratón hasta Nueva York, Estambul, Singapur, México y otras ciudades importantes.

Desde el 2003, solo Kim Clijsters (2003), Justine Henin (2007) y Serena Williams (2013 y 2014) han logrado defender con éxito su título en este prestigioso torneo.

Kim Clijsters: Ganó en 2003 y lo defendió en 2004.

Justine Henin: Se coronó en 2007 y defendió su título en 2008.

Serena Williams: Ganó en 2013 y defendió su corona en 2014.