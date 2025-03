Rodrigo Huescas, un mexicano que germina en el futbol nórdico

El futbolista mexicano Rodrigo Huescas está ante uno de los desafíos de mayores reflectores en su carrera: enfrentar al Chelsea, dos veces campeón de Champions y seis de Premier League, en una serie europea de eliminación directa.

Huescas forma parte del FC Copenhague, el equipo más ganador de la liga de Dinamarca, que enfrentará a visita recíproca al Chelsea en octavos de final de Conference League.

Esto lo pone como el único mexicano en competencia europea en lo que queda de esta temporada, pues Santiago Giménez y César ‘Chino’ Huerta fueron eliminados con AC Milan y Anderlecht en playoffs de Champions y Europa League, respectivamente.

Además, Stephano Carrillo no fue registrado con Feyenoord para los octavos de final de Champions y Heriberto Jurado casi no suma minutos con Cercle Brugge, por lo que tampoco se prevé que juegue octavos de Conference League.

Pero más allá de esta prueba, el valor de Rodrigo Huescas, nacido en Naucalpan hace 21 años, está en la germinación de sus habilidades en una liga prácticamente desconocida en México.

“Se me hace un lindo proyecto el que me plantean y venir a un equipo como Copenhague no es mucho de pensar. Es un equipo grande, la ciudad me gusta y juegan siempre competencias de alto nivel, venir aquí era un buen reto con el fin de superarme”, comentó Huescas en su primera entrevista con el equipo danés en julio de 2024, cuando recién desempacó desde Cruz Azul.

Caso especial

A diferencia de las ligas de Portugal, Países Bajos, Bélgica y Grecia, que han tenido múltiples representantes mexicanos en este siglo, la de Dinamarca vio en Huescas a su primer deseo de exportación desde Liga MX, luego de debutar en 2021 con La Máquina.

En la actualidad hay otro mexicano en la Superliga danesa, José Gallegos, con Sonderjyske, pero nació en Estados Unidos y, de hecho, su registro aparece con esa nacionalidad. Además, emigró a Dinamarca desde una liga estadounidense.

Es por eso que el camino de Huescas toma más peso para México. También porque en 2024 debutó con la selección mayor, primero con Jaime Lozano y después con Javier Aguirre.

“En la parte mental ha cambiado muchísimo, porque de repente se encontró en un país donde no hablan su idioma y está solo, porque en México todo mundo te ayuda, sobre todo siendo futbolista. El estar solo y tener que arreglar cosas que parecen sencillas lo hicieron crecer mentalmente”, opina para El Economista, Daniel Reyes, corresponsal de Fox Sports y Claro Sports en Europa.

“En cuestión de futbol, por lo que me decían en su club, tuvo que trabajar bastante fuerte a la hora de defender. Ahorita ya lo tiene dominado, pero sí tuvo que acabarlo de pulir, porque se agrega muy bien al ataque pero le faltaba eso”.

Precisamente, una incorporación ofensiva de Huescas permitió que Copenhague se cruzara con Chelsea en octavos de final de Conference League.

El mexicano marcó el gol del triunfo global (4-3) sobre Heidenheim de Alemania en la vuelta de los playoffs y lo hizo corriendo la banda derecha desde la defensa hacia el ataque, aprovechando un rebote que le quedó a sus pies y guardó en la red.

Con Cruz Azul ya había dado destellos de esa vocación ofensiva. Después de todo, debutó en primera división como volante extremo por derecha, pero poco a poco se transformó en defensa lateral, bajo las direcciones técnicas que tuvo con Juan Reynoso, Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Ricardo Ferretti, Joaquín Moreno y Martín Anselmi.

Físico no es limitante

Dinamarca le exige un reto mayor. Rodrigo Huescas mide 1.72 metros, cuando la estatura promedio de los futbolistas en ese país es de 1.85.

Pese a ello, ha mejorado en velocidad, resistencia y defensa mano a mano para compensar las limitantes que podría acarrear su estatura. Además, en la posición de lateral eso no es requisito, como lo han demostrado Dani Carvajal en Real Madrid (1.73 metros) y Andrew Robertson en Liverpool (1.78).

“El tema físico es complicado en la liga danesa”, advierte el corresponsal Daniel Reyes, quien recientemente entrevistó a Huescas y visitó las instalaciones del FC Copenhague.

“Lo que ha llamado la atención en los últimos años es cómo los equipos daneses trabajan con jóvenes. Por ejemplo, Nordsjaelland trae un proyecto de varios años a través de un convenio con una academia en África, por ello se puede ver a bastantes jóvenes africanos que se acaban de formar allí y luego los venden por buen dinero. Midtylland es otro equipo que trabaja muy bien en fuerzas básicas y creo que eso es lo que da esta liga, sin ser top de Europa: utilidad para jugadores que llegan por primera vez para irse adaptando”.

En lo que va de la temporada 2024-25, Rodrigo Huescas ha disputado 21 partidos con FC Copenhague, aportando un gol y una asistencia, a pesar de que perdió ocho juegos por lesión entre agosto y septiembre.

Regresó a pelear la titularidad y su última actuación en Conference League dejó felices a los aficionados del club más ganador de Dinamarca (15 títulos de liga), gracias al gol que los mantiene en la lucha por el título.

Con mayor mesura, la historia del FC Copenhague demanda vencer al Chelsea y a otro rival, ya que nunca ha llegado al menos a una semifinal de competencia europea. Su máximo alcance fueron los cuartos de final de la Europa League 2019-20.

“Copenhague es el club más importante del país, el que tiene más aficionados, entonces estar ahí sí pone a Huescas en el ojo de todos, pero tampoco es tanta locura mediática”, detalla el periodista consultado por este diario.

“Lo que les gusta bastante en el club es su evolución en todo aspecto, desde lo futbolístico como la parte del idioma. No le da miedo hablar inglés, que eso a veces es el problema de muchos que no lo dominan. Eso le ha ayudado para llevarse con otros compañeros que no hablan español y gusta en el cuerpo técnico, porque está abierto a escuchar sugerencias cada vez que quieren hablar con él. Les está gustando muchísimo su actitud”.

Rodrigo Huescas tiene contrato con FC Copenhague hasta 2029 y su valor de mercado actual es de 5 millones de euros. Por ahora está en la prelista de Selección Mexicana para el Final Four de Liga de Naciones de Concacaf, lo que mantiene su vela encendida para alcanzar el Mundial 2026.

CRUCE OCTAVOS DE FINAL DE CONFERENCE LEAGUE

*FC Copenhague vs Chelsea

IDA: jueves 6 de marzo (11:45 horas del centro de México).

SEDE: Dinamarca.

Transmisión: ESPN y Fox Sports.

VUELTA: jueves 13 de marzo (11:45 horas del centro de México).

SEDE: Inglaterra.

Transmisión: ESPN y Fox Sports.