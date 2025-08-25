Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el US Open

La tenista mexicana Renata Zarazúa dio este lunes una de las sorpresas del US Open al derrotar en su estreno a la figura local Madison Keys, vigente campeona del Abierto de Australia.

Zarazúa, número 82 de la WTA, venció a Keys (6ª) por 6-7 (10/12), 7-6 (7/3) y 7-5 ante el asombro de la pista central del Grand Slam de Nueva York.

La actual campeona del Abierto de Australia se mostró inusualmente errática, con hasta 89 errores no forzados, por 34 de la mexicana, que abrieron la puerta a uno de los resultados más inesperados hasta ahora de la categoría femenina.

La mexicana de 27 años, que nunca había ganado a una integrante del top-10 de la WTA, jugará la segunda ronda ante la francesa Diane Parry, número 107 del ranking mundial.