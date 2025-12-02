Patriots confirman superliderato de NFL tras Semana 13

A falta de cinco jornadas para concluir la temporada regular 2025 de la NFL, los New England Patriots son los líderes absolutos entre los 32 equipos.

En el Monday Night que puso fin a la Semana 13, los Pats se impusieron por 33-15 a New York Giants ante el fervor de sus aficionados en el Gillette Stadium de Foxborough.

Con esto extendieron su récord a 11-2 en lo que va de la temporada. No sólo son los líderes de la División Este de la Conferencia Americana (AFC), sino que tienen la mejor marca de la liga. Sus más cercanos perseguidores son los Denver Broncos con 10-2 (líderes de AFC Oeste).

El clamor de los aficionados de New England no es para menos. Por cuarta ocasión en su historia, el equipo logró 10 victorias consecutivas en una misma temporada. Lo había hecho en 2003, 2007 y 2015, por lo que la victoria ante Giants cerró una década de sequía para dicha racha.

El quarterback Drake Maye, que apenas está viviendo su segunda temporada en la NFL, fue el catalizador del triunfo este lunes con 24 pases completos y 282 yardas. Sus mejores socios en recepciones fueron Kayshon Boutte y Kyle Williams con una anotación cada uno.

La racha de New England comenzó el 28 de septiembre, cuando aplastaron 42-13 a Carolina Panthers. Es decir, acumulan dos meses sin conocer la derrota.

Después superaron 23-20 a Buffalo Bills, 25-19 a New Orleans Saints, 31-13 a Tennessee Titans, 32-13 a Cleveland Browns, 24-23 a Atlanta Falcons, 28-23 a Tampa Bay Buccaneers, 27-14 a New York Jets, 26-20 a Cincinnati Bengals y el ya mencionado triunfo ante Giants.

Los Patriots no superaban la decena de triunfos en una temporada desde 2019, cuando el más grande jugador de su historia, Tom Brady, todavía era parte del róster. Esa vez concluyeron 12-4 en la clasificación y avanzaron a playoffs, aunque fueron eliminados en Ronda de Comodines por los Titans.

La racha de 2025 ilusiona a los Pats con volver a la postemporada, de la cual se ausentaron en 2022, 2023 y 2024, provocando el fin de la era de Bill Belichick como head coach a pesar de haber estado en el cargo desde el año 2000.

Jerod Mayo tomó las riendas en la temporada 2024 pero finalizó en el último lugar de su división con la floja marca de 4-13.

Ahora es el turno de Mike Vrabel, quien este lunes se convirtió en apenas el tercer entrenador en jefe, a partir de 1970, en conseguir al menos 10 triunfos consecutivos en su primera temporada. Antes lo hicieron Steve Mariucci con 49ers en 1997 y Jim Caldwell con Colts en 2009.

Los Patriots descansarán el próximo fin de semana y se reintegrarán en la Jornada 15 recibiendo a los Bills de Josh Allen.

Después visitaron a los Baltimore Ravens de Lamar Jackson y a los New York Jets para después concluir la temporada regular en casa ante Miami Dolphins el 4 de enero.

Las únicas derrotas de New England hasta el momento ocurrieron en la Semana 1, recibiendo a Las Vegas Raiders (13-20) y en la Semana 3, recibiendo a los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers (14-21). En medio de esas caídas hubo otro triunfo de visita a Dolphins (33-27).

La NFL sigue tomando forma para la postemporada. Si bien aún no hay boletos definidos en ninguna división, equipos como Patriots, Broncos y los sorprendentes Chicago Bears (récord de 9-3) empiezan a adelantarse en la carrera.

La división más competitiva hasta el momento es la Oeste de la Conferencia Nacional (NFC), que tiene a Los Ángeles Rams, Seattle Seahawks y San Francisco 49ers con nueve triunfos cada uno, aunque Rams y Seahawks tienen tres derrotas, mientras que los 49ers cuatro.

Este jueves 4 de diciembre dará inicio la Jornada 14 con la visita de Dallas Cowboys a Detroit Lions, mientras que el fin de semana se prevén cruces interesantes como el Ravens ante Steelers y Packers ante Bears en franca pelea por el liderato de la NFC Norte.

LÍDERES DIVISIONALES TRAS SEMANA 13

AFC

ESTE: New England Patriots (11-2)

New England Patriots (11-2) OESTE: Denver Broncos (10-2)

Denver Broncos (10-2) SUR: Jacksonville Jaguars (8-4)

Jacksonville Jaguars (8-4) NORTE: Baltimore Ravens (6-6)

NFC