Cruz Azul asume liderato del Clausura 2026 por primera vez

Por primera vez en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul es líder de la tabla general.

Le costó ocho jornadas conseguirlo, luego del arranque de Chivas con seis victorias consecutivas. Ahora los papeles se intercambiaron e incluso con Toluca asumiendo el subliderato, por lo que Guadalajara está en tercero y la Máquina en primero.

Necaxa fue líder durante la Jornada 1. Toluca lo fue en la segunda. Chivas lo fue desde la tercera hasta la séptima, gracias al segundo mejor inicio de su historia en torneos cortos, que sólo se quedó detrás de los ocho triunfos del Bicentenario 2010.

Ahora la cima es para Cruz Azul, cuarto líder en lo que va del Clausura 2026 con 19 puntos, producto de seis victorias y un empate.

Este fin de semana visitó el estadio BBVA para imponerse 0-2 a Rayados con goles de Rodolfo Rotondi (19’) y Agustín Palavecino (62’). Incluso, José Paradela falló un penal.

Cruz Azul, bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón, sólo ha perdido uno de 10 partidos en este semestre entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF.

Su única derrota ocurrió el 10 de enero, en la Jornada 1 del Clausura 2026, cuando León lo superó por 2-1 en Guanajuato.

Desde entonces, la Máquina suma ocho triunfos y un empate, añadiendo la serie a ida y vuelta contra Vancouver FC en primera ronda de CONCACAF.

Pero Larcamón tiene claro el mensaje hacia sus jugadores: “Hay margen de mejora, hay que bañarse de humildad y no dejarse perfumar por lo que puede ser una serie de resultados favorables, porque cometeríamos el error de perder la chance de seguir haciendo ajustes”.

Cruz Azul suma cuatro victorias seguidas en casa de Rayados, racha que comenzó en el Apertura 2023. En total, la Máquina sólo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos contra Monterrey en fase regular o Liguilla, incluyendo duelos en la Ciudad de México.

En contraste, Monterrey vivió su cuarta derrota del Clausura 2026 y por ahora está fuera de puestos de Liguilla con 10 puntos.

Su entrenador, Domenec Torrent, fue abucheado contra Cruz Azul y dio su punto de vista en conferencia posterior: “La afición está en su derecho de abuchear al entrenador y a los jugadores porque tenemos a la mejor afición, creo, de México. Por eso llenan el estadio prácticamente cada partido”.

Tanto Monterrey como Cruz Azul tienen, en apariencia, rivales asequibles para la Jornada 9, que se disputará a mitad de semana.

Rayados recibirá a Querétaro, penúltimo de la tabla con seis puntos, y Cruz Azul visitará a Santos, que está en el sótano con dos unidades y es el único que todavía no gana en el Clausura 2026.

Chivas y América sufren

Al contrario de Cruz Azul, Chivas y América no la pasaron bien en la Jornada 8. Guadalajara perdió 2-0 en su visita al Toluca y las Águilas cayeron 1-4 en casa ante Tigres.

Esta fue la segunda derrota consecutiva para Chivas después sus seis victorias en el inicio de torneo. Sigue en el podio de la tabla, pero ya fue rebasado tanto por Cruz Azul como por Toluca. Aunque Diablos y Guadalajara tienen 18 puntos, la diferencia de goles favorece a los actuales bicampeones.

“Esta derrota no tiene nada que ver con la que sufrimos ante Cruz Azul. Sin embargo, es cierto que nuestros dos peores partidos han sido ante Toluca, un equipo muy bien trabajado y con mucho oficio. No creo en casualidades; estas caídas deben servirnos de experiencia para crecer y competir mejor”, evaluó el entrenador de Chivas, Gabriel Milito.

Su antítesis, América, tuvo una derrota escandalosa no sólo por el resultado, sino porque fue acompañada de una expulsión al brasileño Vinícius Lima a segundos de haber ingresado y porque el club está entre las cinco peores ofensivas del torneo con promedio de un gol por partido.

Tigres no vencía a América en la Ciudad de México en fase regular desde el 30 de julio de 2016. Tampoco le había metido cuatro goles como visitante desde los cuartos de final de vuelta del Apertura 2005.

Pese a ello, el entrenador de las Águilas, André Jardine, envió el siguiente mensaje a la afición: “No tengan dudas. A lo largo de tres años hicimos crédito para decirles que viene una versión fuerte. Vamos a estar en instancias finales, quien habla de esto es el director técnico que entregó resultados importantes”.

El último de ‘los cuatro grandes’ de la Liga MX, Pumas, empató 1-1 en su visita a Tijuana y se mantiene, junto a Toluca, como los únicos invictos del Clausura 2026.

La Jornada 9 se disputará entre este martes 3 y miércoles 4 de marzo, mientras que la 10 será del viernes 6 al domingo 8.

Algunos partidos destacados a mitad de semana serán Santos contra Cruz Azul y Pumas contra Toluca, mientras que el sábado habrá dos clásicos: Atlas contra Chivas y Tigres contra Monterrey.

Puestos de la Liguilla tras Jornada 8

Cruz Azul – 19 puntos y +7 de diferencia de goles.

Toluca – 18 y +9

Chivas – 18 y +4

Pumas – 16 y +8

Pachuca – 14 y +3

Tigres – 13 y +6

Atlas – 13 y -2

América – 11 y +1