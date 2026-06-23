Promueve Felipe Macías rescate de espacios urbanos en Querétaro

Como parte de la estrategia para mantener el orden en la ciudad y fortalecer la seguridad de las familias, el gobierno municipal de Querétaro que encabeza el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, trabaja en la recuperación de espacios y mejoramiento urbano.

Entre estas acciones destaca la eliminación de más de 370 mil metros cuadrados de grafiti en distintos puntos del municipio, ya que forma parte de una estrategia integral para promover entornos seguros.

Se contempla también la instalación de luminarias, nueva infraestructura urbana, áreas verdes y acciones permanentes de mantenimiento en colonias y comunidades, como parte de la estrategia de rescate de espacios.

“Estamos poniendo orden en la ciudad de Querétaro, estamos generando espacios seguros para las familias. Algo que ustedes me han pedido muchísimo es el borrado de grafiti. No vamos a permitir que se dañen sus casas y sus hogares, nadie tiene derecho a dañar, por eso estamos interviniendo también muchísimas partes de la ciudad, con la limpieza y borrado de grafiti, y también preservando espacios públicos”, expresó el alcalde.

Felifer Macías indicó que el Municipio de Querétaro promueve la libre expresión y reconoce los espacios destinados al arte urbano, y paralelamente se mantiene una política para proteger las viviendas, negocios, espacios públicos y el patrimonio de las familias queretanas.

Finalmente, destacó que la administración municipal trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para preservar el orden, prevenir conductas que afecten la convivencia y mantener espacios dignos para las familias.