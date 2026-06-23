Let's Eat y el comedor corporativo 100% deducible: la ventaja fiscal que pocos CFOs aprovechan

Los vales de despensa son una de las prestaciones más extendidas entre las empresas mexicanas. Son familiares, son fáciles de administrar y todo director de recursos humanos sabe cómo funcionan. Sin embargo, existe una alternativa que comienza a ganar terreno entre algunas áreas financieras debido a su tratamiento fiscal: los programas de alimentación corporativa.

La razón es una diferencia de hasta 47 puntos porcentuales en la deducibilidad frente a los vales de despensa, una brecha que puede representar ahorros relevantes para cualquier empresa mediana o grande.

Cómo funciona la deducción de alimentos en empresa

La prestación de alimentos puede ser deducible en su totalidad debido a que no se considera un ingreso para el trabajador, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Para que esa deducción proceda, el esquema debe cumplir tres condiciones: que el servicio esté a disposición de todos los colaboradores, que el empleado aporte una cuota de recuperación por el alimento, y que el costo neto que absorbe la empresa no exceda el equivalente a una UMA diaria por trabajador y por cada día de servicio, ubicada en 2026 en alrededor de los 117 pesos.

La aportación del colaborador suele descontarse vía nómina, lo que facilita el control administrativo y la trazabilidad del beneficio.

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Para las áreas financieras, el detalle es relevante: el límite de la UMA aplica únicamente sobre el costo neto asumido por la empresa. Además, el criterio de generalidad es indispensable; si el beneficio no se ofrece a todos los trabajadores, la deducción puede perderse.

Bien estructurado, el resultado es claro: la empresa subsidia la mayor parte del costo de la comida, lo deduce como gasto dentro de ese límite, y el colaborador percibe una prestación concreta con un costo personal muy bajo.

Comparada con los vales de despensa, cuya deducibilidad tiene un tope del 53%, la prestación de alimentos ofrece una ventaja fiscal estructural que pocas áreas de finanzas han incorporado a su análisis de beneficios.

La razón técnica es que, al no considerarse un ingreso para el trabajador, los alimentos no quedan sujetos a la limitante de deducibilidad del 47% o 53% que sí aplica a los vales.

Daniel Orizaga, fundador de Let’s Eat, lo describe como el ángulo más productivo en su conversación con los CFOs: cuando el cálculo se hace sobre papel, la diferencia es difícil de ignorar.

“Hay directores de finanzas que me buscan y me dicen: ‘tengo utilidad, necesito gastos deducibles y quiero dar algo a mi gente sin tocar el sueldo’. Ahí la respuesta es directa: la comida es 100% deducible; los vales de despensa, solo hasta el 53%”, menciona Daniel Orizaga, fundador de Let’s Eat.

El reto operativo que la tecnología resuelve

A pesar de sus ventajas, la adopción de programas de alimentación corporativa ha enfrentado barreras operativas. Un comedor tradicional implica infraestructura, personal, coordinación con recursos humanos y procesos administrativos para registrar consumos y aplicar descuentos.

En muchos edificios corporativos modernos, además, las restricciones para instalar cocinas o sistemas de gas complican aún más la operación.

Let’s Eat resuelve ese problema de raíz con un modelo de comedor externalizado que no requiere infraestructura interna.

La empresa opera cocinas propias y cocinas aliadas en las ciudades donde da servicio: prepara los alimentos, los empaca con el nombre de cada empleado y los entrega directamente en la empresa.

Su plataforma tecnológica gestiona los pedidos, genera los reportes de consumo por empleado con número de nómina y entrega un archivo listo para que el área de nóminas aplique el descuento sin revisión manual.

El área de RH que antes coordinaba entre cocina, empleados y contabilidad deja de ser intermediaria y pasa a recibir información ya procesada. Eso, dice Orizaga, es lo que Let’s Eat vende además de la comida: la eliminación de la carga operativa que ha hecho que muchas empresas posterguen indefinidamente esta prestación.

El modelo financiero: disciplina de capital de trabajo

Uno de los retos menos visibles del comedor corporativo externalizado es el flujo de caja. La compañía paga a sus cocinas y proveedores con ciclos cortos porque la operación no puede detenerse, y las compras de ingredientes son anticipadas.

En cambio, las empresas clientes pagan a 30 o 60 días después de recibida la factura. Eso significa que incorporar a un cliente nuevo puede implicar financiar hasta dos meses de operación antes de recibir el primer pago.

Let’s Eat convirtió ese reto en una disciplina. El crecimiento ha sido deliberadamente orgánico: en lugar de absorber más clientes de los que su capital de trabajo puede respaldar, la empresa ha escalado al ritmo que su operación sostiene con solidez, apoyada durante la etapa de maduración del modelo en los ingresos de un negocio paralelo que funciona como respaldo.

Con lo anterior, el resultado es una operación que crece sin comprometer su capacidad de cumplir con cocinas, proveedores y clientes.

Lo que observan los CFOs

Para las áreas financieras, el análisis combina varios factores: la deducibilidad de la prestación dentro de los límites establecidos por la ley, la posibilidad de acreditar el IVA cuando se cumplen los requisitos fiscales y la reducción de costos administrativos asociados a la gestión interna del beneficio.

La ecuación también incorpora variables menos tangibles, como la satisfacción y retención de talento. Aunque su impacto es más difícil de cuantificar, la alimentación suele ubicarse entre los beneficios con mayor percepción de valor entre los trabajadores.

En un momento donde las empresas buscan equilibrar eficiencia fiscal, control de costos y bienestar laboral, los programas de alimentación corporativa comienzan a ganar espacio en las conversaciones de directores financieros y responsables de recursos humanos.