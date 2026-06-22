Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El astro argentino Lionel Messi celebró las vísperas de su cumpleaños 39 convirtiéndose el lunes en el mayor goleador en un Mundial, por ahora con 17 tantos, tras marcarle a Austria este lunes el Dallas Stadium de Texas.

Pese a haber fallado un penal el inicio del encuentro, la estrella argentina volvió a meterse en el partido y le devolvió la alegría a su hinchada.

En jugada colectiva que inició Facundo Medina por la izquierda, Thiago Almada dejó pasar el balón entre sus piernas, y Messi definió con un zurdazo.

Con este tanto, Leo supera la marca de 16 goles del alemán Miroslav Klose, y que él mismo igualó con su triplete ante Argelia, en su debut en la Copa del Mundo, donde la Albiceleste venció por 3-0.

Más abajo están el brasileño Ronaldo 'Fenómeno', con 15 tantos y el alemán Gerd Müller con 14, compartiendo posición con el francés Kylian Mbappé.

El atacante de Real Madrid podría acercarse o tratar de arrebatarle el trono, cuando busque este lunes sellar el pase de los Bleus a dieciseisavos de final contra Irak.

Al pisar el gramado el 16 de junio en Kansas, el astro del Inter Miami ya se había convertido en el jugador con más mundiales disputados en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

El portugués Criatiano Ronaldo también inició la disputa de su sexta Copa del Mundo en el empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo, en Houston.

El miércoles Messi cumplirá 39 años y, rodeado de su esposa y sus tres hijos, asume a esa edad el apasionante reto de guiar a la Albiceleste al primer bicampeonato desde el de Pelé y Brasil en 1958 y 1962.