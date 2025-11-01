Ohtani abrirá para los Dodgers en el juego definitivo de la Serie Mundial

El japonés Shohei Ohtani, la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, será el lanzador abridor del séptimo y definitivo partido de la Serie Mundial 2025, este sábado, ante los Azulejos de Toronto.

El equipo angelino, que quiere ser el primero desde el año 2000 en ganar el título dos veces consecutivas, tenía programado entregarle la pelota al experimentado Tyler Glasnow en caso de que la eliminatoria llegara hasta el último juego.

Glasnow, sin embargo, tuvo que subir al montículo el viernes para apagar un fuego en los últimos tres pitcheos del sexto partido, que los Dodgers ganaron 3x1 con una espectacular doble jugada en el out final.

Ohtani ejerció de abridor el martes en el cuarto partido de esta final de las Grandes Ligas, que concluyó con derrota de los Dodgers por 6x2 con el japonés permitiendo cuatro carreras en seis entradas.

Esta temporada, en la que ha vuelto al montículo tras su cirugía de codo en 2023, Ohtani no había lanzado hasta ahora con menos de cinco días de descanso.

El astro japonés, favorito a ganar este año su cuarto premio MVP (Jugador Más Valioso), pasará así por la prueba definitiva de su doble talento, ya que también se perfila para ser el primer bateador en la ofensiva.

De su lado, los Azulejos, que tendrán su segunda oportunidad para ganar su primer título en 32 años, se pondrán en manos del lanzador Max Scherzer, de 41 años.

Mad Max fue precisamente abridor en la última ocasión en que la Serie Mundial se definió en un séptimo partido, cuando guió a los Nacionales de Washington a la victoria frente a los Astros de Houston en 2019.

Scherzer participó el lunes en la maratónica victoria de los Dodgers 6x5 tras un récord de 18 entradas.