Los Dodgers se ponen a un paso de la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles lo están haciendo ver fácil. La sólida actuación de su lanzador abridor —Tyler Glasnow— mermó a los Brewers de Milwaukee 3-1, tomando una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Una victoria más y avanzarán a su segunda Serie Mundial consecutiva.

El cuarto juego está programado en el Dodger Stadium y los Brewers tienen que remontar para ganar la serie, una tarea que solo ha logrado un equipo en la historia de la MLB, los Red Sox Boston de 2004. Al igual que su apertura en el cuarto juego decisivo de la Serie Divisional de la Liga Nacional, Glasnow desequilibró a los Brewers hasta la sexta entrada. No fueron ocho entradas de un solo hit ni un juego completo, pero continuó la racha de la rotación de Los Ángeles en esta postemporada.

Alex Vesia entró por Glasnow y ponchó a Sal Frelick para cerrar la sexta. Blake Treinen reemplazó a Vesia con un corredor en segunda en la séptima y le impidió anotar. Anthony Banda lanzó una octava entrada con 1-2-3. Y, finalmente, Roki Sasaki se recuperó de un colapso a principios de esta semana con una novena entrada sin anotaciones para cerrar el juego, mostrando la intensidad que lo convirtió en un relevista de confianza a principios de la postemporada.

Los Dodgers están a sólo una victoria de reclamar el campeonato por segundo año consecutivo y dar otro paso para convertirse en los primeros campeones repetidos de la Serie Mundial desde los Yankees de Nueva York de 1999-2000.

Milwaukee registró el mejor récord de la MLB durante la campaña regular y un récord de 6-0 contra los Dodgers. Esta serie ha frenado eso, y ahora necesitan vencer a los Dodgers como visitantes con Shohei Ohtani en el montículo solo para evitar una barrida.