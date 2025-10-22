Dodgers: La química más allá de la nómina

Es un dato innegable: Los Ángeles Dodgers tienen la nómina más alta de la temporada 2025 de Grandes Ligas (MLB) con 350 millones de dólares, de acuerdo con Spotrac.

Casi supera en 100 millones a su oponente en la próxima Serie Mundial, Toronto Blue Jays, que ocupa el quinto puesto con 255.23.

Aunque el poderío económico de los Dodgers es evidente, hay un factor humano esencial para traducir esos billetes en resultados: Dave Roberts, quien está cumpliendo 10 temporadas como mánager y en la mitad de ellas ha logrado llevar a la novena angelina a Serie Mundial.

“No hay atajos para construir una cultura ganadora. Sí, tenemos recursos, pero se necesitan decisiones inteligentes, desarrollo de jugadores y mentalidad de equipo para convertir el talento en victorias”, explicó el propio Roberts un día después de ganar la Serie de Campeonato 2025 de Liga Nacional sobre Milwaukee Brewers.

Es consciente de que está al frente de esas funciones. Si bien es un mánager relativamente joven, con 53 años, tiene una sobrada experiencia de tres títulos de Serie Mundial con la idiosincrasia de los Dodgers: en 2004 como jugador y en 2020 y 2024 como manejador.

Respaldo del róster

“Nunca diré nada malo de Dave porque, para mí, es increíble”, calificó en días recientes Mookie Betts, pelotero que ha estado en Dodgers durante los dos títulos de Serie Mundial de Roberts como mánager.

“Él significa mucho. En estos 10 años en el cargo ha mantenido al equipo en postemporada cada año. Es muy difícil ser el mánager de Los Ángeles por todo lo que pasa aquí, lo difícil que es ganar y las expectativas que hay, pero él maneja todo eso con mucha clase”, añadió Freddie Freeman, de 36 años y nueve veces elegido al Juego de Estrellas de MLB.

Las palabras de dos elementos experimentados y ganadores confirman que Roberts ha cumplido con varios de los ingredientes del concepto de liderazgo positivo: crear equipos unidos, construir excelentes relaciones y liderar con propósitos, según el autor Jon Gordon.

En la actualidad, Roberts trabaja con dos de los cinco peloteros con los contratos más valiosos de MLB, que son el japonés Shohei Ohtani (firmado por 10 años y 700 millones de dólares) y Mookie Betts (12 años y 365 millones).

Además de los salarios, tiene que saber gestionar al róster con mayor promedio de edad de toda la liga. Los Dodgers están en la cima de ese rubro con 30.2 años, con veteranos como Clayton Kershaw y Blake Treinen (37).

Los peloteros respondieron con la quinta temporada consecutiva con más de 90 triunfos en fase regular y con dos barridas de tres posibles en postemporada: 2-0 sobre Cincinnati Reds en Ronda de Comodines y 4-0 sobre Milwaukee Brewers en Serie de Campeonato. La excepción fue el 3-1 sobre Philadelphia Phillies en Serie Divisional.

Es decir, los Dodgers están en la Serie Mundial número 23 de su historia con apenas una derrota en 10 partidos de playoffs y jugadores con rendimiento brillante. Shohei Ohtani aportó tres jonrones en el último partido ante Brewers y Yoshinobu Yamamoto fue el primer pítcher con juego completo para el equipo en postemporada después de 21 años también ante Milwaukee (Juego 2).

Por el paso histórico

“Ganar esta Serie Mundial es lo más importante para cada uno de nosotros y nuestras familias”, expresó Roberts sobre el enfrentamiento ante Blue Jays para intentar ser el primer campeón consecutivo del Clásico de Otoño desde que los Yankees ganaran las ediciones 1998, 1999 y 2000.

“Creo que estamos en una zona en la que sólo estamos concentrados en jugar bien. Este es un grupo muy bueno y concentrado. Tenemos mucha hambre y damos importancia a las cosas pequeñas. No nos importa lo que ya pasó, estamos saludables y todavía tenemos mucho trabajo por hacer”.

Joe Torre, quien fuera mánager de los Yankees tricampeones a inicios de este siglo, aprueba la filosofía de Dave Roberts para guiarlos hacia otra dinastía en MLB.

“Ha hecho un gran trabajo. Cuando ya ganaste, sabes lo que se necesita para volverlo a hacer y no puedes detenerte a admirar lo que hiciste, porque perderás rápidamente (…) Cada postemporada es un desafío, pero por el juego de los Dodgers, se nota que están preparados para cada momento”.

En esta Serie Mundial, Dave Roberts no sólo está a las puertas de un festejo colectivo con su róster, sino también de uno individual. Si es campeón, se convertirá en el tercer mánager con más triunfos (69) en la historia de todas las postemporadas de MLB, quedando detrás únicamente de Joe Torre (84) y Tony La Russa (71).

Eso elevaría aún más el legado que ya cimentó en Dodgers, conjuntando el poderío económico con la astucia humana.