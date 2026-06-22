Mundial 2026: Argelia supera a Jordania en la segunda fecha del Grupo J

Argelia reaccionó a tiempo y venció 2-1 a Jordania este lunes, en la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Norteamérica 2026, un resultado que dejó a la Argentina de Messi como ganadora de la llave, ya clasificada a los dieciseisavos de final.

Tras comenzar perdiendo ante los jordanos, debutante histórico en la máxima cita del fútbol, con un gol de Nizar Al Rashdan a los 36 minutos, los Zorros del Desierto le dieron la vuelta al marcador en el estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, con los tantos de Nadhir Benbouali en el 69' y Amine Gouiri en el 82'.

Argelia se jugará la clasificación en la tercera y última fecha, el sábado, ante Austria, con ambos combinados igualados a tres puntos, mientras que la Albiceleste, campeona del mundo y líder con seis unidades, se medirá a Jordania, ya eliminada.