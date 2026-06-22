Alan Greenspan falleció, el que hacía temblar los mercados

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal (Fed) y una de las figuras más influyentes en la economía moderna de Estados Unidos (EU), falleció ayer 22 de junio, a los 100 años.

Apodado el “Oráculo” o el “Maestro”, dirigió la institución a cargo de la política monetaria de EU por más de 18 años, entre 1987 y el 2006, aunque su reputación se vio afectada por la crisis financiera del 2008.

Andrea Mitchell, esposa de Greenspan y veterana corresponsal de NBC News, informó en un comunicado que falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson.

“Fue un hombre extraordinario que ayudó a dar forma a la economía estadounidense durante décadas bajo mandatos de presidentes de ambos partidos, pero siempre fue honesto a la hora de reconocer sus errores”, añadió.

La Fed expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento de Greenspan y elogió sus contribuciones a “la política monetaria y el pensamiento económico”.

“Bajo su liderazgo, la Fed logró una era sostenida de estabilidad de precios que respaldó el crecimiento económico y ayudó a afianzar la confianza del público en la institución”, expresó la Fed a través de un comunicado.

Por su parte Christine Lagarde, presidenta del BCE, destacó que Alan Greenspan fue una figura imponente que dirigió a la Fed por casi 20 años.

“Lamento su fallecimiento y expreso mis condolencias a todos los que lo conocieron”, escribió en X.

Una larga experiencia

Greenspan nació en Nueva York, donde estudió la licenciatura, maestría y doctorado en Economía en la universidad de su ciudad natal. Inició su carrera pública a finales de la década de los 60 como consejero del republicano Richard Nixon, que llegó a la Casa Blanca en 1969.

Tras la dimisión de Nixon en 1974, ocupó el cargo de responsable de la política económica del nuevo presidente, Gerald Ford.

En 1987 otro mandatario republicano, Ronald Reagan, lo nombró presidente de la Fed, cargo que ostentó bajo los mandatos de Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Tras asumir la Fed en 1987, Greenspan llevaba solo unas semanas en el cargo cuando enfrentó uno de los mayores desplomes bursátiles de la historia, el “Lunes Negro” del 19 de octubre.

Gracias a su rápida intervención, con la inyección por parte de la Fed de enormes cantidades de liquidez en el sistema financiero, salió victorioso de este bautismo de fuego.

Posteriormente, sus breves declaraciones a menudo agitaban los mercados financieros. Como cuando acuñó la expresión “exuberancia irracional” en 1996, en pleno ascenso de la burbuja de Internet, para describir el entusiasmo de los inversionistas y el optimismo económico que pueden impulsar los precios de los activos por encima de su valor.

Legado controvertido

Greenspan fue aclamado por algunos como el mejor banquero central que el mundo haya conocido jamás, y recibió elogios por su mano firme y su actitud serena.

Sus partidarios admiraban su disposición a recortar las tasas de interés y mantenerlas bajas incluso cuando las tasas de desempleo descendían, algo que, según la sabiduría convencional, provocaría una espiral inflacionista fuera de control.

Sin embargo, su prosa impenetrable (utilizada para evitar comprometerse con ninguna línea de actuación concreta) y su confianza en que los mercados y las instituciones, sin restricciones, se corregirían por sí mismos, frustraban a los críticos, que creían que la economía estadounidense necesitaba medidas de protección más sólidas.

También dirigió la economía estadounidense durante la recesión de 1990-1991, el contagio financiero asiático y ruso de 1997-1998, el colapso de la burbuja bursátil de las empresas puntocom en el 2000 y las turbulentas secuelas económicas de los atentados del 11 de septiembre del 2001.

A lo largo de ese tiempo, según detalla su biógrafo, Sebastian Mallaby, se convirtió en un artífice del poder en Washington, capaz de manipular a presidentes y ministros para que tomaran las decisiones que él consideraba más acertadas, a veces sin que ellos se dieran cuenta.

Alan Blinder, profesor de Economía de Princeton que ocupó el cargo de vicepresidente de la Fed, afirmó que Greenspan tenía “motivos legítimos para considerarse el mejor banquero central de la historia”.

Sin embargo, ahora que la crisis financiera ya ha quedado atrás, señaló que Greenspan “realmente falló en su trabajo en lo que respecta a la política reguladora”.

Del Lunes Negro a la crisis del 2008