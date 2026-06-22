IP toma control de la mayor firma argentina de transmisión eléctrica

Este lunes, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad de la República Argentina (ENReGE) dio luz verde a la transferencia del 50% de las acciones de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec) que estaban en manos del Estado.

Por un monto de 356.2 millones de dólares (sin IVA), las acciones estatales fueron adquiridas por un consorcio conformado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A.

Para concretar la compra, las dos firmas constituyeron una sociedad vehículo denominada Transmisión Eléctrica S.A. (TESA), que es quien figura formalmente como compradora en el contrato.

La operación se formalizó mediante la Resolución 130/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y marca el fin del control estatal sobre la principal transportista de energía eléctrica del país.

Citelec es la sociedad holding que controla a Transener S.A. —la empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión que opera más de 20,000 kilómetros de líneas en todo el país— y a TRANSBA S.A., responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires, el mayor polo de demanda eléctrica de Argentina.

Hasta ahora, el Estado participaba de esa estructura a través de Energía Argentina S.A. (Enarsa), que era titular del 50% del capital de Citelec. El otro 50% pertenece a Pampa Energía S.A., que continuará como socio igualitario tras la operación.

A principios de mayo, el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo adjudicó el concurso público para la venta del 50% de Citelec al consorcio conformado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., que se presentaron en conjunto y resultaron primeros en el orden de mérito.

El contrato de compraventa fue firmado el pasado 4 de junio de 2026 y, ahora, el Ejecutivo autorizó la transferencia de acciones de Citelec –a cargo de ENARSA– al holding conformado por ambas empresas privadas.

Los compradores

Edison Transmisión forma parte del conglomerado Edison Holding, que según los considerandos de la resolución “actúa como vehículo de inversión y no desarrolla actividad operativa directa en la República Argentina”.

Sus accionistas incluyen a Juan Jorge Neuss, Rubén Cherñajovsky y Luis Santiago Galli, titular de Newsan, entre otros socios.

Genneia, por su parte, es el mayor generador de energías renovables de la Argentina. La resolución describe su objeto social como “la generación de energía eléctrica y su comercialización en bloque”, con respaldo accionario de la familia Brito (Banco Macro), el fondo Fintech —del inversor David Martínez Guzmán— y otros fondos internacionales.

La autorización no fue automática. Es que dado que Edison y Genneia poseen activos de generación eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se consideró que esto podría entrar en tensión con las restricciones de integración vertical previstas en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 24.065.

El ENReGE concluyó que la operación no viola restricciones. El argumento central es que TESA se hará cargo del 50% de Citelec compartiendo el control con Pampa Energía, sin que ninguno de los socios quede en posición dominante.

Los próximos pasos incluyen la remoción de los directores designados por ENARSA y la incorporación de los representantes de Edison y Genneia a los órganos de conducción de Citelec.