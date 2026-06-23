EU asegura 43,000 cartuchos en la frontera con México

Autoridades de Estados Unidos reportaron acciones contra las estructuras del crimen organizado, con el decomiso de 43,000 cartuchos de munición en la frontera con México y el aseguramiento del mayor cargamento de metanfetamina líquida registrado durante la actual administración federal.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que agencias estadounidenses aseguraron la cantidad antes mencionada de cartuchos de munición en un sólo día en el puerto fronterizo de Mariposa, en Arizona.

A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que en la operación participaron la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, así como otras agencias federales encargadas de la seguridad fronteriza.

"Este decomiso reafirma el compromiso de Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles", afirmó Johnson.

Además, aseguró que la coordinación entre ambos países contribuye a fortalecer la seguridad regional y advirtió que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes participan en el tráfico ilegal de armamento.

Resaltó además el papel de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva utilizada en los cruces fronterizos para detectar cargamentos ilícitos sin necesidad de realizar revisiones físicas exhaustivas.

Según explicó, estas herramientas permiten identificar armas, municiones y otros objetos ilegales tanto en los puntos de entrada como de salida entre Estados Unidos y México.

"Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos", afirmó.

Aseguramiento de metanfetamina en Sinaloa

De manera paralela, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre una operación realizada en Los Mochis, Sinaloa, que derivó en el aseguramiento de 24,400 litros de metanfetamina líquida.

Además del narcótico, las autoridades aseguraron precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones, además de detener a una persona presuntamente relacionada con las actividades ilícitas.

García Harfuch destacó que se trata del aseguramiento más grande de metanfetamina líquida realizado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el segundo de mayor magnitud del que existe registro histórico en el país.

Según el funcionario, la acción fue ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

"Con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad de nuestro país", señaló el funcionario.