Mundial 2026: partidos del lunes 22 al sábado 27 de junio; la fase de grupos entra en su tramo decisivo

El Mundial 2026 entra en la recta final de la fase de grupos. Del lunes 22 al sábado 27 de junio se disputarán 32 partidos en sedes de México, Estados Unidos y Canadá, con selecciones que buscarán amarrar su boleto a los dieciseisavos de final y otras que llegarán obligadas a ganar para mantenerse con vida.

La agenda de la semana tendrá duelos de alto voltaje como Argentina vs. Austria, Colombia vs. Congo, México vs. República Checa, Ecuador vs. Alemania, Uruguay vs. España, Noruega vs. Francia y Colombia vs. Portugal, este último en el cierre de la fase de grupos.

Lunes 22 de junio

La jornada abrirá con Argentina frente a Austria, un duelo clave en el Grupo J. La Albiceleste llega impulsada por Lionel Messi, quien marcó un triplete en el debut ante Argelia, mientras que Austria también inició con triunfo y buscará dar una sorpresa ante el vigente campeón del mundo.

Ese mismo día también jugarán Francia vs Irak y Noruega vs Senegal, en actividad del Grupo I, además de Jordania vs Argelia, que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Partidos del lunes 22 de junio:

Argentina vs. Austria | 11:00 horas | Estadio Dallas

Francia vs. Irak | 15:00 horas | Estadio Filadelfia

Noruega vs. Senegal | 18:00 horas | Estadio Nueva York

Jordania vs. Argelia | 21:00 horas | Estadio San Francisco

Martes 23 de junio

El martes tendrá como uno de sus principales atractivos el Inglaterra vs Ghana, partido en el que ambas selecciones llegan con opciones importantes de encaminar su clasificación tras ganar en su debut. Inglaterra comenzó con autoridad ante Croacia, con Harry Kane como figura, aunque también dejó dudas defensivas.

Colombia, por su parte, enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara. El equipo de Néstor Lorenzo viene de vencer 3-1 a Uzbekistán, pero el rival africano llega motivado tras complicarle el partido a Portugal.

Partidos del martes 23 de junio:

Portugal vs. Uzbekistán | 11:00 horas | Estadio Houston

Inglaterra vs. Ghana | 14:00 horas | Estadio Boston

Panamá vs. Croacia | 17:00 horas | Estadio Kansas City

Colombia vs. Congo | 20:00 horas | Estadio GuadalajaraMiércoles 24 de junio

México volverá al Estadio Ciudad de México para enfrentar a República Checa, en uno de los partidos más esperados por la afición local. El Tri llega ya clasificado a dieciseisavos de final y con el liderato del Grupo A asegurado, después de vencer a Corea del Sur.

La jornada también tendrá actividad en Canadá y Estados Unidos, con duelos como Suiza vs Canadá, Marruecos vs Haití y Escocia vs Brasil.

Partidos del miércoles 24 de junio:

Suiza vs. Canadá | 13:00 horas | Estadio Vancouver

Bosnia vs. Catar | 13:00 horas | Estadio Seattle

Marruecos vs. Haití | 16:00 horas | Estadio Atlanta

Escocia vs. Brasil | 16:00 horas | Estadio Miami

Sudáfrica vs. Corea | 19:00 horas | Estadio Monterrey

México vs. República Checa | 19:00 horas | Estadio Ciudad de México

Jueves 25 de junio

El Ecuador vs Alemania aparece como el partido más atractivo del jueves. La selección alemana ya aseguró su lugar en la siguiente ronda, pero buscará mantener ritmo competitivo y cerrar fuerte la fase de grupos. El técnico Julian Nagelsmann podría hacer ajustes, aunque ha dejado claro que no quiere romper la dinámica del equipo.

También destaca Turquía vs Estados Unidos, partido con el anfitrión estadounidense como protagonista en Los Ángeles.

Partidos del jueves 25 de junio:

Curazao vs. Costa de Marfil | 14:00 horas | Estadio Filadelfia

Ecuador vs. Alemania | 14:00 horas | Estadio Nueva York

Túnez vs. Países Bajos | 15:00 horas | Estadio Kansas City

Japón vs. Suecia | 17:00 horas | Estadio Dallas

Turquía vs. Estados Unidos | 20:00 horas | Estadio Los Ángeles

Paraguay vs. Australia | 20:00 horas | Estadio San Francisco

Viernes 26 de junio

La actividad del viernes tendrá dos partidos con aroma de eliminatoria: Noruega vs Francia y Uruguay vs España. Francia buscará confirmar su peso ofensivo, con Kylian Mbappé como una de sus figuras, mientras que España llega fortalecida tras golear 4-0 a Arabia Saudita, partido en el que Lamine Yamal marcó su primer gol en una Copa del Mundo.

España enfrentará a Uruguay en Guadalajara, en un duelo que puede definir posiciones clave del Grupo H.

Partidos del viernes 26 de junio:

Noruega vs. Francia | 13:00 horas | Estadio Boston

Senegal vs. Irak | 13:00 horas | Estadio Toronto

Cabo Verde vs. Arabia Saudita | 18:00 horas | Estadio Houston

Uruguay vs. España | 18:00 horas | Estadio Guadalajara

Nueva Zelanda vs. Bélgica | 21:00 horas | Estadio Vancouver

Egipto vs. Irán | 21:00 horas | Estadio Seattle

Sábado 27 de junio

El sábado cerrará la fase de grupos con seis partidos. El Colombia vs Portugal será uno de los encuentros más llamativos de la jornada, por el peso de ambos equipos y por lo que puede estar en juego en el Grupo K.

Argentina también cerrará su participación en la primera ronda ante Jordania, mientras que Inglaterra se medirá a Panamá y Croacia enfrentará a Ghana en el Grupo L.

Partidos del sábado 27 de junio:

Panamá vs. Inglaterra | 15:00 horas | Estadio Nueva York

Croacia vs. Ghana | 15:00 horas | Estadio Filadelfia

Colombia vs. Portugal | 17:30 horas | Estadio Miami

Congo vs. Uzbekistán | 17:30 horas | Estadio Atlanta

Argelia vs. Austria | 20:00 horas | Estadio Kansas City

Jordania vs. Argentina | 20:00 horas | Estadio Dallas

Con esta agenda, el Mundial 2026 cerrará su primera gran etapa. A partir de estos resultados quedarán definidos los cruces de dieciseisavos de final, ronda que marcará el inicio de la eliminación directa y en la que ya no habrá margen de error.