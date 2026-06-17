Austria triunfa en su regreso al Mundial con un 3-1 sobre Jordania

Austria celebró el martes su regreso al Mundial con una victoria por 3-1 sobre la debutante Jordania, con el suplente Marko Arnautovic como factor diferencial en un áspero partido del Grupo J.

En una noche fresca en el Estadio Bahía de San Francisco, Austria se adelantó con un potente disparo de Romano Schmid en el minuto 21, antes de que Jordania reaccionara tras el descanso con un remate exquisito de Ali Olwan que entró tras tocar el poste.

La entrada de Arnautovic en el descanso fue decisiva para Austria.

El delantero de 37 años tuvo un gol anulado en el minuto 69, luego presionó al defensor Yazan al-Arab hasta provocar un gol en propia puerta siete minutos más tarde y después convirtió un penal en los últimos momentos del tiempo de descuento.

El centrocampista austríaco Konrad Laimer dijo que sabían antes del partido lo duros que serían sus rivales.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. (...) Hubo situaciones en las que hicimos un buen trabajo, hubo fases en las que estuvimos por debajo de nuestro nivel", añadió.

"Lo importante es la mentalidad de todo el equipo: nunca nos rendimos, seguimos hasta el final y finalmente salimos adelante".

28 años de ausencia en el Mundial

Jordania defendió con firmeza y fue peligrosa al contragolpe, con la velocidad de los delanteros Olwan y Mousa al-Tamari como amenaza constante para Austria, que disputaba su primer Mundial en 28 años.

El partido comenzó de forma frenética, con Jordania generando un susto a los dos minutos con un contragolpe que terminó con el capitán Ehsan Haddad rematando raso al lateral de la red.

Austria pronto encontró su ritmo, con Marcel Sabitzer como figura central en una sucesión de ataques, y rompió el empate en el minuto 21, cuando Schmid encontró la escuadra desde fuera del área.

Jordania presionó con intensidad y encontró el empate cinco minutos después del descanso, cuando Olwan avanzó con potencia por la izquierda antes de sacar un remate espléndido que entró tras tocar el poste más lejano.

Austria creyó que volvía a ponerse por delante cuando Arnautovic empujó un balón suelto desde corta distancia, pero el gol fue anulado por una mano de Stefan Posch tras una revisión del VAR.

Los europeos consiguieron el gol decisivo cuando el córner de Sabitzer entró tras desviarse en Al-Arab, y luego dejó el partido fuera del alcance de Jordania con el penal de Arnautovic en el minuto 12 del tiempo de descuento.

"No merecíamos perder en nuestra primera participación en un Mundial, una participación histórica para nosotros", dijo Olwan, de Jordania.

"Todavía tenemos dos partidos por delante y, por lo que vi hoy de nuestro equipo, somos capaces de clasificarnos".