El Reino Unido sacrifica a otro líder

Londres. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció ayer su dimisión, allanando el camino para lo que se prevé que sea un traspaso de poder ordenado al favorito Andy Burnham, quien podría convertirse en el séptimo líder de Reino Unido en 10 años ya el próximo mes.

Starmer terminó en julio del 2024 con 14 años de gobiernos conservadores en Reino Unido, pero su popularidad cayó en picada debido a escándalos y una economía aletargada que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

En un emotivo discurso, Starmer afirmó que había escuchado al Partido Laborista y se había dado cuenta de que ya no era la persona adecuada para liderarlo de cara a las elecciones generales previstas para 2029.

“Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista”, declaró Starmer, de 63 años, al borde de las lágrimas, en un discurso ante su residencia en Downing Street.

El hasta ahora alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, de 56 años, afirmó que la dimisión de Keir Starmer como líder del partido Conservador “marca el inicio de una transición” y añadió que se presentará como candidato.

Perteneciente al ala izquierda del partido, Burnham se hizo la semana pasada con un puesto en el Parlamento británico, condición indispensable para aspirar al cargo de primer ministro.

Starmer se une a Cameron, May, Johnson, Truss y Sunak, gobernantes que no terminaron sus respectivas gestiones.

Wes Streeting, perteneciente al ala derecha de los laboristas y que dimitió en mayo como ministro de Salud, causó sorpresa el lunes al afirmar que respaldará a Burnham, pues hasta ahora había dicho que participaría en una carrera por el liderazgo del partido.

“Podemos ayudarle a impulsar el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan”, escribió Streeting en X.

Burnham, favorito para suceder a Starmer, es un veterano político laborista, conocido como "el rey del Norte", tiene posiciones más izquierdistas que las de Starmer dentro del laborismo, Burnham es el político más popular en el país en este momento, según las encuestas.

Caso Epstein

Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Starmer no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del costo de la vida.

A ello se sumó el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El Ejecutivo laborista sufrió un gran revés en las elecciones municipales de mayo, perdiendo alrededor de 1,500 concejales, y varios ministros dimitieron.

La incapacidad para hacer frente a la inmigración ilegal también ha sembrado profundas divisiones políticas.

El historiador Anthony Seldon, que ha analizado la trayectoria de los primeros ministros británicos en libros como The Impossible Office, dijo que el país atraviesa una situación muy delicada después de que Starmer y predecesores como Liz Truss y Boris Johnson no lograran inspirar confianza al no presentar un discurso claro. Refiriéndose al probable sucesor de Starmer, declaró a Reuters: “Si Andy Burnham fracasa como primer ministro, el panorama para Reino Unido es sombrío”.